消費券｜商場迫爆　首日海港城人流、車流較一般假日多15%

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府電子消費券今日（8月1日）起派發首期2,000元款項，商場人流明顯增加。尖沙咀商場海港城的停車場，二千多個車位於中午前已全數爆滿，並出現排隊車龍。

至於海港城商場内亦人頭湧湧，多家店舖包括影音電器、體育用品、化妝品、餐廳食肆，及至廣東道的名店均出現人龍。海港城指，截止今日下午4時許，顧客量及車流已較一般假日多15%。而早前公布、於7月5日起推出的消費券登記獎賞（包括海港城及時代廣場），至今已派發總值超過5,000萬元的優惠券，料更多顧客會於8月免費換領。

↓↓海港城商場內墟冚場面↓↓

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九龍倉置業（1997） 旗下海港城及時代廣場，今日起推出100%消費回贈，兩大商場超過450間商戶使用。

據早前公布，由8月1日至9月30日，凡於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，除可換領商場現有之消費獎賞外，更可獲額外100%消費回贈，消費滿2,000元即送2,000元優惠券；滿5,000元再送5,000元優惠券，每人分別到海港城及時代廣場可獲2,000元及5,000元的「100%消費回贈」各一次，總值達14,000元，換領名額不設上限。