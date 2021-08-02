新冠肺炎｜增三宗輸入個案　全部患者均曾接種兩劑復必泰疫苗

新冠肺炎疫情未止，本港今天（2日）新增3宗確診個案，均屬輸入個案，本地「零確診」。這三宗輸入個案均感染到變種病毒，亦曾經接種兩劑復必泰疫苗，其中兩人更在出發前於香港驗到有抗體，但最終亦「不敵」變種病毒。

本港今天有大約5宗初步確診個案。



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衞生署衞生防護中心公布，截至8月2日零時零分，中心正調查三宗新增確診個案，至今本港個案累計11 991宗（包括11 990宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。個案11989涉及一名55歲男病人，居於紅磡海濱南岸6座，於7月11日離開香港前往西班牙，他7月10日出發前在香港檢測的結果呈陰性。他於7月31日乘搭航班KL819由荷蘭返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。他在3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗，並在7月5日檢測到抗體陽性。

個案11991涉及一名36歲女病人，居於西營盤德輔道西321號瑧璈，於7月16日離開香港前往美國，她7月14日出發前在香港檢測的結果呈陰性。她於8月1日乘搭航班CX883返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。她在3月21日及4月12日於香港接種了兩劑復必泰疫苗，並於7月12日檢測到抗體陽性。

署方指，由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，因此中心將此兩宗個案列作輸入個案。為審慎起見，他們於潛伏期在香港曾居住的地方及相關工作和曾到訪的地點已被納入強制檢測公告。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

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而第11990宗個案是一名43歲男子，他無病徵，7月28日坐EK384航班由阿聯酋抵港，入住九龍城富薈馬頭圍酒店，檢疫期間確診，驗出有L452R變種病毒。他在5月19日及6月11日在香港接種了兩劑復必泰疫苗。

過去14天（7月19日至8月1日）累計報告29宗個案，全屬輸入個案。

中心亦提醒與屯門恒順園第6座相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。