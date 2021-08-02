政府規定公務員須接種疫苗否則兩周一檢　梁籌庭冀政府支援更多

公務員事務局上周五（7月30日）發出內部通知，指由今日（8月2日）起，所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始需自費、在工餘時間檢測；如不打針、不檢測又沒有合理解釋者，可能面臨紀律行動。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早在電台節目表示，對相關決定感突然和詫異，希望政府提供更多支援，因同事領取醫生證明有實際困難。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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梁籌庭指，未知政府所指的「紀律行動」是指什麼，但政府一直都希望全民打針，只是基於一些不明朗因素，導致一般市民和部分公務員有所疑慮，但政府之前說過不會強迫同事打針，只表示須經常面對市民的前線人員須接種，現時態度有所不同，事前也沒有和工會溝通，對此感到詫異。他指，近日收到大量同事查詢，因為自費檢測動軏一次需二、三百元，對基層同事是很大的負擔，個人認為長時間在室內工作的同事，可予以一點自由度。

他又提到，如要提供醫生證明才可不接種，實際上對同事十分困難，因為很多時私家醫生因怕誤診要負責，對於是否適合打針，只會給予模稜兩可的答案，不願給予證明，認為政府如要強制實行新政策，應安排政府醫生為公務員同事診斷。