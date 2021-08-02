海洋公園要求員工接種疫苗或定期檢測　9月中起需自費240元檢測

海洋公園於上月下旬向員工發出內部電郵，指政府最新的防疫規定稱，如公眾娛樂場所的員工及遊客中有三分之二人已打針，人數上限可獲放寬至場地通常容納量的100%，「因此，所有員工都必須接種並完成疫苗接種或每14天接受一次冠狀病毒的PCR核酸檢測。」而海洋公園已取消提供深喉唾液檢測，要求員工自行預約政府的檢測，並稱在9月15日或之前，員工仍可報銷240元的檢測費，但9月16日起便需自費檢測。



海洋公園要求所有員工都必須接種疫苗，或每14天接受一次檢測，9月中起更需自費檢測。 （讀者提供）

根據海洋公園職員提供的一封電郵內容，園方人力資源部引述政府最新防疫規定稱，如公眾娛樂場所的員工及遊客或顧客中有三分之二已接種第一劑新冠疫苗，人數上限可獲放寬至場地通常容納量的100%，否則人數上限將維持現有水平，「因此，所有員工都必須接種並完成疫苗接種（接種2劑至少14天）或每14天接受一次冠狀病毒的PCR核酸檢測。」

海洋公園要求所有員工都必須接種疫苗，或每14天接受一次檢測，9月中起更需自費檢測。 （資料圖片／鄭子峰攝）

電郵又指，海洋公園即時取消提供定期深喉唾液檢測服務，員工日後需自行到社區檢測中心或流動採樣站檢測，而在7月29日至9月15日期間，園方會准許員工報銷240元的檢測費，但由9月16日起，未完成疫苗接種的員工就需自費檢測，並定期提交陰性結果予主管。

電郵尾段指出，園方已為所有員工安排了外展疫苗接種計劃，將於8月為員工接種兩針疫苗