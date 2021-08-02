沙田有藥房昨濫收手續費　今拒收八達通兼剷fb　奶粉疑突加價兩元

政府電子消費券於昨日（1日）派發，沙田石門有藥房被指收取2%「銀行手續費」，今日（2日）涉事藥房的Facebook專頁已關閉，門市不設八達通付款，店員回應指「咁嗰啲呀，嗰啲我真係唔清楚。」

《香港01》查詢昨日網民購入的營養粉價錢時，店員最初表示售208元，比昨日貴兩元。其後記者離開藥房，再度折返並表明身份追問加價細節時，另一店員則表示同事記錯，對其他提問亦無正面回應，強調「「有咩問負責人，我哋唔清楚。」



記者今日以顧客身份到該藥房查詢，店員表示仍可使用消費券付款，但只限AlipayHK及Wechat Pay HK。（歐陽德浩攝）

網上昨日流傳單據顯示，有人在沙田石門「萬順安粧藥」購買怡保康營養粉850g及兩盒糖尿病藥，分別為206元及800元，合共收取1,006元。但收據卻顯示，藥房同時向顧客索取服務費21元，相當於貨品售價2％，因而總額增至1,027元。該名顧客是以八達通付款，惟未知「服務費」的含意。

有顧客光顧一間沙田區的藥房，並以八達通付款，但商戶同時收費服務費。（網上圖片）

店員未有正面回應提問，只強調負責人不在場，「有咩問負責人，我哋唔清楚。」（歐陽德浩攝）

Facebook專頁已關閉 門市不設八達通付款

藥房在其facebook專頁上載一閉路電視片段，並發文指職員在收款時，已向客人說明用八達通的消費金額逾200元，需收取2％手續費。藥房解釋，因店方是小本經營，若顧客用八達通付款，藥房需付出「銀行手續費」，以致交易蝕錢。惟藥房facebook專頁，今日（2日）已顯示連結失效或頁面被移除。

記者今日中午以顧客的身份到該藥房查詢，店員表示仍可使用消費券付款，但只限AlipayHK及Wechat Pay HK。問到為何不收取八達通，店員回應指「咁嗰啲呀，嗰啲我真係唔清楚。」其後再次追問會否擔心錯失商機，店員發出「逐客令」，「多謝你，歡迎你下次光臨。」

懷疑產品加價 店員：同事記錯、不清楚

而昨日網民購入的怡保康營養粉，售價為206元。但今日有店員聲稱售208元，其後記者再次折返，並表明身份再次查詢加價原因時，另一店員則表示同事記錯，澄清正確售價為206元。

至於藥房的Facebook專頁今日已經關閉，店員亦未有正面回應提問，只強調負責人不在場，「有咩問負責人，我哋唔清楚。」

▼8.1電子消費券發放首日情況▼

