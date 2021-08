消費券｜花2小時仍付款失敗　Tap&Go苦主不斷彈app：冇信心繼續用

政府 5,000 元電子消費券昨日(1日)發放首期款項,支付平台之一的 Tap & Go 疑似出現故障,大批苦主欲使用 Tap & Go 購物被拒收。有苦主向《香港01》表示,將虛擬卡加到手機錢包的過程經歷多番阻滯,原本成功加卡後以為終於可以成功付款,但交易時卻多次被拒收,「試咗4、5次」。原本打算到百老匯購買價值6,000元的電器的她,在店內花近兩小時都未能成功完成交易。



政府 5,000 元電子消費券昨日(1日)發放首期款項,支付平台之一的 Tap & Go 疑似出現故障,大批苦主欲使用 Tap & Go 購物被拒收。亦在苦主在社交平台開設「Tap&Go苦主追討」群組,不少市民在群組內表示,使用 Tap & Go 時遇到交易失敗、系統出現故障誤被扣款、收不到驗證碼等問題。

加卡過程阻滯重重 期間更不斷「彈apps」

苦主黎小姐表示,一直以來是香港電訊有限公司的忠實用家,故在電子消費券初推出時已打算選用 Tap & Go。但黎小姐指,由於「未用過唔識用」,昨日欲到海港城百老匯購買價值6,000元的電器時,方在職員口中得知需要先下載 「Google Pay」,並將虛擬卡加到手機錢包內付款,惟過程一直不順利。

用戶需要在Tap & Go應用程式內點選「Mastercard」卡面,再將卡資料手動輸入到「Google Pay」應用程式內以完成加卡程序。但黎小姐指,欲讀卡取得卡資料時,彈出需等候15分鐘的頁面,期間更不斷「彈apps」需要重新等候,「(過程)搞咗我個幾鐘」,「要等確認信息但好耐都冇彈(收到),每 part都等好耐。」原本打算終於可以成功付款,但交易時卻多次被拒收,「試咗4、5次」,職員亦向她表示不少使用「Google Pay」的客人都遇到同樣問題。

黎小姐指,使用Tap&Go交易時多次被拒收,「試咗4、5次」。(受訪者提供)

對平台失信心:冇信心繼續用,之後三千蚊會唔會又搞到一鑊粥

她提到,原本打算與家人用消費劵合買電器,再用信用卡支付餘下費用,「屋企人用八達通成功支付」,但自己使用 Tap & Go 就一直交易不成功,最後百老匯職員為她安排留貨,「(屋企人)嗰二千蚊當係按金。」她直言,對 Tap & Go 及政府的安排很失望「明明歡天喜地開心事,搞到咁」,質疑香港電訊有限公司「咁大間機構,佢哋冇做壓力測試㗎咩」,形容今次使用經驗與期望落差很大。她要求政府讓一眾苦主重新選用其他支付平台,「冇信心繼續用,之後三千蚊會唔會又搞到一鑊粥。」

加卡過程出現故障 職員指無法處理

吳小姐從上星期三開始欲將 Tap & Go 虛擬卡加進手機錢包,但 Tap & Go的手機應用程式顯示,該卡已加進他人的手機錢包內,相關紀錄亦會在其應用程式內刪除。吳小姐連日來向Tag&Go方查詢事件,但對方一直轉介她聯絡技術部門及她使用的電訊商CSL,技術部門向她表示,首次遇到該情況故無法處理。

吳小姐從上星期三開始欲將 Tap & Go 虛擬卡加進手機錢包,但 Tap & Go的手機應用程式顯示,該卡已加進他人的手機錢包內,相關紀錄亦會在其應用程式內刪除。(受訪者提供)

吳小姐表示,每次登入 Tap & Go都需要雙重驗證,因此認為她的 Tap & Go卡並不是被盜用,懷疑是同一張卡的號碼被兩人一同登記才導致此情況發生。吳小姐現時仍未能將卡登記至手機錢包,她表示以後不會再使用「拍住賞」,又指眼見身邊使用「八達通」的朋友已經成功使用消費券,對選用 Tap & Go 平台深感後悔。

另一苦主黃先生,同樣因消費卷熱潮登記 Tap & Go,在取得消費卷後打算在一間實體店舖增添新衣,惟以 Tap & Go 支付1,740元時多次被拒收,最後只好使用現金支付。

黃先生以 Tap & Go 支付1,740元時多次被拒收,最後只好使用現金支付。(資料圖片)

Tap & Go 指已找到原因並已作出改善

Tap & Go 在社交平台指,留意到部份客戶未能順利使用消費券付款,正與合作伙伴找到原因並已作出改善,讓付款功能逐步恢復正常,對於造成市民的不便深感抱歉。

