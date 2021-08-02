中西區商會推消費獎賞　3000元抗疫套餐半價　8道菜增免疫力

「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會今日（2日）宣布推出消費獎賞計劃，除包括足金大抽獎及區內店舖消費優惠獎賞，亦有最高價值3000元的「抗疫食療」半價套餐優惠，邊消費邊抗疫。



「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會宣布推出消費獎賞計劃。 （黃舒慧攝）

獎賞計劃8月中開始登記

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」計劃8月中開始接受登記，有關活動詳情將在網站www.cwd-rewards.hk更新，市民登記後即可享寶湖飲食集團旗下3間酒家最高價值3,000元的「抗疫食療」半價套餐優惠。

「抗疫食療」套餐有八味菜餚，包括堅果沙律明蝦球、原隻鮑魚西芹紅腰豆爆螺片、黑蒜黑豆花膠燉竹絲雞、地中海鹽生煎龍躉球、紫洋葱雲耳勝瓜炒鮮淮山、鮮沙薑拍蒜頭淋靚雞、香芋櫻花蝦菇粒炒飯，以及淮山紫薯牛乳奶凍。

聲稱具抗疫功效 同時抗衰老

顧名思義，「抗疫套餐」亦具抗疫功效。前菜堅果沙律明蝦球含有杏仁、腰果。杏仁具有降血脂效能，可減少心血管疾病及幫助血管暢通。腰果則能降血壓及改善失眠，可提高抵抗力以助防疫。

主菜之一的黑蒜黑豆花膠燉竹絲雞也能增強免疫細胞數量和能力，增強人體抗病毒能力及抗疫力。此外，其他菜餚亦具有抗衰老、預防癌症、促進消化等功效。

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會宣布推出消費獎賞計劃。 （黃舒慧攆）

登記即可獲半價優惠

抗疫套餐於寶湖飲食集團旗下寶湖海鮮酒家（中環站）、寶湖海鮮酒家（西環站）、北園酒家（上環站）有售。香港居民（包括永久和非永久香港居民）於「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」網站www.cwd-rewards.hk完成登記後，在消費時出示是次活動的確認短訊即可獲得半價優惠。