消費券｜多間酒店自助餐拒收八達通　如心酒店：嘟八達通毋須離位

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】電子消費券昨日（1日）派發首期款項，不少市民亦會選擇「食餐好」。然而酒店住宿、自助餐等大額消費，會否亦接受使用八達通？《香港01》致電九間酒店的自助餐餐廳，發現不少餐廳未能接受全部四個支付工具，當中以八達通及Tap & Go拍住賞為最少餐廳接受。

另外，如心酒店集團接受訪問時表示，因應消費券計劃而特意申請八達通等支付工具，亦在上周為員工提供培訓，熟習使用方式。如顧客使用八達通，結帳時只需向職員示意，職員就會取出八達通收款機，顧客毋須離開座位，在餐桌上「好簡單、嘟一聲就畀到錢」。



昨日派發消費券首期款項後，不少市民已紛紛使用。如心酒店集團市場營銷總監蔡慧詩表示，收到不少客人致電查詢集團是否接受消費券，而首日亦有顧客使用消費券，主要是在餅店，較多顧客使用八達通；餐廳使用的人數則相對上較少。

蔡慧詩又稱，在消費券計劃前，集團已接受AlipayHK及WeChat Pay HK兩個支付工具，而另外兩種則是特意因消費券而申請。市民如果和朋友用膳，或希望可「分單」各自使用消費券，蔡指集團的餐廳亦接受顧客「分單」付款，只需告知職員要分多少張單，酒店方面就會幫忙安排。

而在住宿方面，蔡慧詩指顧客必須在官方網頁中或致電酒店預訂房間，入住時同樣可使用八達通「嘟一嘟就得」。她強調如透過第三方平台預訂，則不可使用消費券。她又預料，消費券可在暑假傳統旺季中額外帶來收入，亦對生意額感正面及樂觀。集團亦就消費券推出不少優惠，例如自助餐低至六折：「想大家喺開心嘅時間入面，都刺激到消費」。

另外，《香港01》亦致電九間酒店的自助餐餐廳，了解使用消費券情況。截至今日（2日），部份酒店餐廳未能接受全部四個儲值支付工具，例如逸東酒店的普慶餐廳，以及康得思酒店的The Place只接受AlipayHK、WeChat Pay HK兩個平台。

（香港01製圖）

千禧新世界香港酒店的CAFÉ EAST則指，由於安裝八達通機的手續「未搞掂」，故暫未能用八達通付款。不過大部份餐廳亦表示，如使用消費券，則不可以同時使用其他優惠。訂座情況方面，多間酒店餐廳8月已爆滿，例如帝逸酒店的Alva House最早可預約的日期已為9月6日。

此外，《01》所查詢的九間酒店餐廳同樣接受分單付款，然而康得思酒店的The Place表明，顧客一枱最多只可分兩張單；而香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse則指，如顧客希望分單付款，要提早說明。