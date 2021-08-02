消費券｜Tap&Go付款後餘額驚變負數　苦主：唔知畀咩反應

政府 5000 元電子消費券昨日（1日）發放首期款項，4大指定電子支付平台之一的 Tap & Go 疑不勝負荷現故障。有「苦主」在社交平台開設「Tap&Go苦主追討」群組，不少人在群組內表示使用 Tap & Go 遇到交易失敗、系統出現故障誤被扣款、收不到驗證碼等問題。



即使交易成功，系統亦有「驚喜」。市民何先生稱，成功付款後翌日，發現餘額由「零變負數」，直言當下「唔知畀咩反應」，又擔心「唔知會唔會之後派三千蚊嗰時得返一千蚊。」



▼市民凌晨領取消費券情況▼



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Tap & Go將會分兩期發放電子消費券金額，惟昨日系統連番出現疑似故障，有苦主更在社交平台開設「Tap&Go苦主追討」群組，不少市民在群組內表示，使用 Tap & Go 時遇到交易失敗、系統出現故障誤被扣款、收不到驗證碼等問題。

餘額變負數 熱線打唔通

有市民即使成功付款，亦難逃系統故障的命運。何先生向《香港01》指，昨日利用消費劵到金舖購物，起程十分順利，「正常扣到錢，見到餘額個吓係零」。惟其後他再打開應用程式，發現餘額變負數，直言當下「唔知畀到咩反應，唔知會唔會之後派三千蚊嗰時得返一千蚊。」

他續指，一直是Tap & Go 用戶，留意到「有時（Tap & Go ）系統會唔穩定、有時死 Server。」不過何先生指，暫未知如何處理情況，「（熱線）已經知會打唔到，點解仲要嘥時間」，唯有「等多幾日睇吓（餘額）會唔會變返零」，或往後直接到門市查詢。

何先生指，成功付款後的翌日，發現餘額由「零變負數」。（受訪者提供）

Tap & Go未有就情況作進一步回覆

《香港01》就相關情況向Tap & Go 查詢，Tap & Go回覆指留意到部份客戶未能順利使用消費券付款，與合作伙伴找到原因並已作出改善，讓付款功能逐步恢復正常，對於造成市民不便深感抱歉，但未有就何先生遇到的情況進一步回覆。

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