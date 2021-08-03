新冠肺炎｜​政府加強入境防控措施　海外地區重劃為三大風險組別

新冠肺炎疫情在本港稍有緩和，但全球疫情仍然嚴峻。政府深夜發聲明，因應疫情發展，將以「疫苗氣泡」為基礎，加強對海外抵港人士的入境防控措施，把海外地區重新劃分為高、中、低三個風險組別，按風險程度實施登機、檢疫及檢測要求。新措施由8月9日起生效。



在新措施下，任何從海外地區登機來港的人士，均須遵守三項基本要求，包括必須持有登機前72小時的陰性核酸檢測證明；抵港後必須在機場進行「檢測待行」；以及在確定檢測陰性結果後，必須乘坐政府安排專車，前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

海外地區重新劃分為高、中、低三個風險組別。(資料圖片)

另外，高風險地區只容許已完成疫苗接種的香港居民登機來港；而中風險地區則只容許香港居民和已完成疫苗接種的非香港居民登機來港。所有抵港人士均需要接受嚴格檢疫措施及重複檢測。

各風險組別地區最新登機、檢疫及檢測安排詳情如下：



聲明又提到，政府會進一步加強機場、指定檢疫酒店及由政府安排專車的員工之防疫措施，包括要求相關員工接種疫苗及定期檢測。機場員工自七月中起，須進行的定期檢測將會恆常化，已完成疫苗接種的機場員工，須每14天檢測一次。現行適用於指定檢疫酒店員工的檢測安排將會繼續，並擴大至由政府安排的指定檢疫酒店專車的員工，已完成疫苗接種的員工須每7天檢測一次。只有在非常例外的情況，例如個別員工因健康原因而暫時不適宜接種疫苗，方可暫緩接種疫苗，但須接受更頻密的檢測。有關員工必須使用指定表格向僱主申報上述情況及出示醫生證明書，機場員工須每7天檢測一次，視乎需要檢測頻率日後會逐步提升，而由政府安排的指定檢疫酒店專車的員工和指定檢疫酒店員工須每3天檢測一次。上述檢測必須以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。

另外，因應早前出現三宗與獲豁免人士相關的輸入個案，政府亦已檢視獲豁免人士的入境安排，並已致函各國領事館，敦促相關人員必須嚴格遵從豁免條件。

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