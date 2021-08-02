政府擬放寬中風險地區旅客訪港　前提須打針　入境驗抗體減檢疫期

新冠肺炎疫情在本港稍有緩和，但全球疫情仍然嚴峻。特首林鄭月娥今日（2日）宣布，日後海外來港人士無論來自為高、中、低風險地區，都要登機前72小時的陰性核酸檢測證明，而非香港居民不能從高風險地區登機抵港，即使是香港居民，亦必須已接種新冠疫苗。

至於來自中風險地區的人士，港府擬放寬已完成接種疫苗的非香港居民來港，而曾在中風險地區逗留的港人，即使未接種疫苗亦可登機回港。當局亦會放寛檢疫期，若來自中風險地區人士願意在港入境時接受抗體測試，且結果屬陽性，可由原定的14天酒店檢疫，調整至7天酒店檢疫及7天自行監測。不過，若抵港人士未接種疫苗，他們的檢疫期則會延長。



特首林鄭月娥宣布，日後海外來港人士無論來自為高、中、低風險地區，登機前都要有陰性檢測證明。（李澤彤攝）

所有來港人士要有陰性證明

林鄭月娥表示，為了加強外防輸入，日後會將不同地區重新分類為高、中、低風險地區。無論屬於那一個類別，政府將收緊政策，所有來港人士在登機時，必須出示起飛前72小時核酸檢測的陰性結果證明。

非香港居民不能從高風險地區來港

若來自高風險地區，本港只會容許已完成接種疫苗的香港居民登機來港。換言之，未曾打針、或非香港居民，不能從高風險地區登機抵港。

至於中風險地區，港府會略為放寬，容許已完成接種疫苗的非香港居民登機來港，至於香港居民則毋須打針亦可返港。

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倘抗體測試陽性 可減檢疫期

到港後，所有海外來港人士不論有否打針，都需要接受強制檢疫，並要入住指定檢疫酒店。若已打針，來自高風險地區的檢疫期為21天；中風險地區是14天；低風險地區則是7天。不過，來自中風險地區的人士，若他們願意在港接受抗體測試，且結果屬陽性，可調整至7天酒店檢疫期再加7天自行監測。

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抵港人士若未打針 檢疫期要延長

然而，若抵港人士未接種疫苗，他們的檢疫期則會延長。例如若他們從低風險地區回港，本來的檢疫期應為7天，但因未打針，故檢疫期須延至14天；若他們從中風險地區界港，本來的檢疫的檢疫期應為14天，但現在須延至21天。

將加強病毒檢測次數

另外，政府將加強檢疫期間，或離開檢疫酒店後的病毒檢測。入境人士來港19天內，最多要進行7次檢測。