消費券｜八達通今起派18元增值額　四步驟可代領　即睇合資格方法

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】八達通早前公布消費券優惠措施，首200萬名到政府消費券計劃網站，並成功登記選用八達通卡的用戶，並將該八達通卡加入八達通 App，由今日（3日）起可賺取增值額18元。用戶可到八達通的網頁查詢是否符合資格，亦可等待八達通App通知領取。

此外，若家人或朋友的智能手機沒有NFC功能，用戶亦能用個人的八達通App，加入他們的八達通卡，為他們領取18元增值額。



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18元增值額得獎結果可於指定網頁查詢

八達通表示，首批18元增值額由今日起至9月10日陸續發放。而次批18元增值額，則由9月3日起至10月10日陸續發放，視乎200萬名額是否爆滿而定。

而八達通用戶可按此，以查詢是否屬於200萬名合資格領取18元增值額的用戶。八達通指，得獎結果仍在處理，該網頁將每日更新最新結果。

合資格的用戶亦可於港鐵站內的八達通服務站，拍卡領取18元增值額。（八達通提供）

須於8月2日至9月2日於八達通APP加入八達通卡

若用戶已符合資格，可於以上限期領取18元增值額，並選擇等待八達通App通知領取，或到港鐵站內的八達通服務站拍卡，以領取獎賞。而合資格的條件是，用戶須於今年8月2日或9月2日上午10時前，已於八達通 App加入登記消費券計劃的八達通卡。

同一八達通App 可加入多張八達通卡領獎賞

值得注意的是，若家人或朋友的智能手機沒有NFC功能，即無法將八達通卡加入App。但用戶亦能用個人的八達通App，為他們加入八達通卡，以符合領取賞獎賞的條件，更可於App內為他們領取優惠。

至於將八達通卡加入八達通App只須4個步驟，包括︰

1. 於八達通App主頁按八達通卡圖示；

2. 點選右上角「+」號；

3. 輸入八達通卡號碼；

4. 將八達通卡拍向手機NFC位置即完成登記。



「月用月賺賞」100元獎賞 最快9月10日領取

此外，除了18元增值額優惠，八達通早前亦推出另一個優惠「月用月賺賞」。以八達通卡領取消費券的用戶，只須於8月及9月，連續2個月累積零售消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），即可賺取八達通增值額50元，即合共100元。

8月領取獎賞限期為9月10日至10月9日，而9月領取獎賞限期為10月10日至11月9日。用戶可按此，查閱「月用月賺賞」的消費進度。