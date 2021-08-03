政府公布將延長社區疫苗接種中心運作日期至10月底，為鼓勵接種疫苗，社會各界紛紛推出不同優惠，繼續「谷針」推高接種率。旅發局今日（3日）公布，將於本周四（5日）接受市民報名登記「賞你遊大抽獎」，獎品是第二輪「賞你遊香港」逾180個本地旅行團，1萬名得獎者將每人可獲得「賞你遊」旅行團名額2個。得獎名單將於9月10日公布。



旅發局8月3日公布，將於本周四（5日）接受市民報名登記「賞你遊大抽獎」。（網站截圖）

得獎名單9月10日公布

旅發局指，將推出「賞你遊大抽獎」，獎品是逾180個「賞你遊香港」的免費本地旅行團，名額約2萬個。凡於8月31日或之前年滿18歲的本地居民，並已接種最少一劑新冠疫苗，可於8月5日起至8月31日期間，可到旅發局指定的網頁登記抽獎。活動將抽出約1萬名得獎者，每名可獲指定旅行團名額2個，得獎名單將於9月10日公布。

（旅發局提供）

（旅發局提供）

9月中推新一輪「賞你住香港」

旅發局指，登記的資料只須提供身份證號碼及流動電話號碼，資料將於12月底銷毀，得獎者只須出示得獎電話短訊、身份證正本，以及衞生署發出的疫苗接種記錄正本或電子記錄。

旅發局又指，為配合政府派發電子消費券，9月中亦會推出新一輪「賞你住香港」，希望持續推動「Staycation」等本地消費鏈。

▼記者去年11月跟隨一團「賞你遊」▼



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