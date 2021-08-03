電影《寵我》版權人指台灣導演廖明毅等誹謗　求禁相關言論及索償

香港電影《寵我》的版權持有人去年入稟指台灣電影《怪胎》涉抄襲，《怪胎》的導演、監製等及後作公開回應，惟《寵我》的版權持有人認為回應涉誹謗，昨日（2日）再入稟提告，要求禁止他們發佈涉誹謗言論及索償。



原告為JK Holding Limited，被告為電影《怪胎》的導演廖明毅、香港發行商高先電影有限公司及監製陳怡樺。

原告曾控電影《怪胎》侵權

入稟狀指，原告早前控告電影《怪胎》涉侵權後，3名被告發聲明或公開發言回應事件，但原告認為3被告的回應會令人認為該入稟毫無根據，涉及誹謗及失實，而廖的聲明更令原告難以為兩齣新電影尋找投資者及發行商。因此，原告要求法庭禁止3名被告發佈涉誹謗或相類似的言論以及賠償損失。

同以穿雨衣手套口罩呈現強迫症

原告早前入稟指電影《怪胎》涉抄襲《寵我》，包括同樣透過男女主角穿上雨衣、手套、口罩等，以呈現強迫症問題，要求法庭禁止電影在港上映、銷毀侵權作品等。

案件編號：HCA1152/2021

香港電影《寵我》的版權持有人，曾入稟指《怪胎》侵權。(詳看下圖)