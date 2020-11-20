《怪胎》導演發聲明反駁抄襲《寵我》　「對創作⼈最⼤的污辱」

台灣電影《怪胎》於昨日(19/11)在香港正式上映，電影在今屆金馬獎更獲得6項提名，視為大熱之一。不過上星期就被香港電影公司（JK Holding Limited），指控《怪胎》抄襲該公司於2017年出品的一套舊作《寵我》，於是入稟高等法院，控對方製作公司、編劇侵權，要求法庭禁止電影在港上映、銷毀侵權作品等。事隔一星期，《怪胎》導演廖明毅發表嚴正聲明，力斥指控是對創作人最大的污辱，更表明如有需要會提出訴訟︰「我們將不會姑息這個擾亂我們⼼⾎創作的⼈。」

電影《怪胎》昨日於香港上畫，據知因為被《寵我》指控，有好⼗幾家戲院暫不上畫該片，（《怪胎》劇照）

《怪胎》導演廖明毅發表的聲明全文︰

我是電影「怪胎」的編劇、導演、攝影、剪接廖明毅，⾃從八⽉七號台灣上映以來，收到了非常多迴響，過程中「怪胎」也很幸運了參加了許多國際影展，就在我們入選紐約亞洲電影節的時候，有部電影指控我們抄襲，甚⾄發函到該影展，企圖影響「怪胎」在該影展的放映。

指控我們抄襲的電影叫「寵我」。那天是2020年八⽉⼗九號，這是我第⼀次知道這部電影的存在。

當天，我的監製陳怡樺寄給我對⽅的信函，信裡指出「雨衣及強迫症」抄襲了他們的電影。我立刻上YouTube搜尋了「寵我」的預告片，看完預告之後，我還是不明⽩哪裡抄襲了「寵我」。於是我沒當⼀回事，反正就交給公司處理，畢竟當時「怪胎」正在台灣上映，我每天都得跑超多場QA，真的沒⼼⼒去管這件事。

就這樣默默過了三個⽉，「怪胎」在台灣的上映到了尾聲，票房很好，也幸運入圍了⾦⾺六項⼤獎，但就在此時，「寵我」指控我們抄襲的新聞⼜再次出現。

真的是好巧，怪胎即將在⼗⼀⽉⼗九號在香港上映，上映前夕⼜來搞⼀套指控抄襲的戲碼？

我從來沒看過「寵我」，據我的印象，這部片並沒有在台灣上映過，我也不知道有哪個平台可以看到這部電影，期間我也沒有離開過台灣，根本就沒有機會看到這部電影，既然沒看過，何來抄襲之說？

你說「怪胎」抄襲你，那你看過「怪胎」嗎？

疫情期間，各國都限制出入境，要⾶到影展當地看到「怪胎」我認為不太可能，如果你根本沒看過「怪胎」，如何判定我抄襲呢？就因為⼀⽀預告嗎？

怪胎在⼗⼀⽉⼗九⽇在香港上映，據了解，因「寵我」的指控上了新聞，「怪胎」被撤下了⼗幾家戲院，在此我必須聲明，「怪胎」是我本⼈的原創作品，在八⽉⼗九號收到對⽅指控之前，我並不知道「寵我」這部電影的存在，當然也沒看過「寵我」，但抄襲這項指控已經嚴重影響我個⼈的信譽，也影響了所有參與這部電影的⼯作⼈員的⼼⾎，以及電影上映的利益。

我⾃許是能夠當個稱職的電影⼈，原創是我⼀直以來堅守的信念，也希望觀眾和我們⼀起相信這個信念。在這個艱難的年代，⼀部電影要上映、並且讓觀眾進戲院欣賞是極其困難的。抄襲這個字眼，是對創作⼈最⼤的污辱，接下來我們將不會姑息這個擾亂我們⼼⾎創作的⼈。有必要的話，我們會提出告訴，這是我們捍衛原創電影的⽅式，也是捍衛原創的態度。

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2017年的香港電影《寵我》，由羅冠蘭主演，更憑該片贏得兩個國際影后獎。(劇照)

《寵我》提出指控的原因，基於劇情是講男女主角患有強迫症，必須戴上口罩、穿上雨衣和手套生活，而台灣電影《怪胎》中，男女主角均要穿雨衣、手套、戴上口罩外出，而故事亦以強迫症為主題也類同，原告更指被告曾作出虛假陳述，誤導公眾指《怪胎》是授權改編自《寵我》。不過當日，《怪胎》監製陳怡樺就向傳媒表示未聽過《寵我》這部戲，更加沒有看過。