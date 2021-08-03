新冠疫苗｜中大發現逾80人打兩劑科興抗體水平低　團隊研打第三針

社會近日就接種第三劑新冠疫苗眾議紛紜。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，中大醫學院研究初步發現，至少80名接種兩劑科興疫苗的人，1個月後產生的抗體水平低。他們將分批獲接種第三劑科興或復必泰疫苗，以了解抗體反應。他預料最快10月有初步數據，相信屆時可向政府提出打第三針的相關建議。



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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，於今年4月，招募了375位接種科興疫苗人士，以及375名接種復必泰疫苗人士。團隊會在他們完成接種兩劑疫苗後1個月、6個月、1年、2年和3年，持續檢驗抗體。

初步研究發現，接種了科興疫苗的群組，打第二針後1個月，部分人中和抗體水平不理想。團隊將於本月中展開研究，將80名接種了兩針科興疫苗、但抗體水平不足的人，隨機抽40人接種第三針科興，另外40人則轉打一針復必泰疫苗。

他表示，團隊其後將定期檢驗抗體水平，以了解使用同一技術平台，抑或混針注射第3針的效果較理想，有關數據或將提交政府作建議。至於抗體水平不足的原因，仍有待更多數據分析。

許樹昌表示，團隊將於本月中展開研究，將80名接種了兩針科興疫苗、但抗體水平不足的人，隨機抽40人接種第三針科興，另外40人轉打一針復必泰疫苗。（資料圖片／余俊亮攝）

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