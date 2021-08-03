東京奧運｜港女團乒乓四強不敵日本　支持者：入到四強已經唔錯

在東京奧運，港隊女子乒乓球團隊杜凱琹、蘇慧音及李皓晴以場數3比1戰勝羅馬尼亞，殺入東京奧運團隊賽四強，寫下港隊女子乒乓球團體賽最佳成佳。這隊「全土炮」乒乓女團今晚（3日）迎戰勁敵日本伊藤美誠、石川佳純及平野美宇，爭奪決賽資格。

不少市民到觀塘apm商場觀看現場直播。雖然最後港隊三場賽事都不敵日本，觀眾都以掌聲支持三位運動員，有市民亦表示入到四強已經好勁。她們將於周四（5日）打銅牌戰。



自張家朗於劍擊項目奪金後，不少市民經過apm商場都會停低觀看直播。今日旁晚6:30 港隊出戰女子乒乓球團體賽四強，早於6:15分各層欄杆位置已有市民停下來「霸位」，有商場職員向市民派發打氣棒等打氣道具。

雙打項目當中港隊一直處於劣勢，但每當港隊成功得分現場市民都會拍掌歡呼，唯港隊最後仍以局數0比3不敵日本。

單打項目第一場由杜凱琹上場，先輸第一局11:7，其後在第二局奪得勝利，取得決勝分後在場市民以熱烈掌聲歡呼，惟其後連輸兩局，於首場單人項目中落敗。單打項目第二場由李皓晴上場，雖然直落三局落敗，比賽完結時現場市民都以掌聲以示支持。港隊將於周四（5日）與中國對德國四強賽中落敗的一方爭銅牌。

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到場支持港隊的市民李先生認為港隊的表現不錯，他指出日本隊是世界強隊，即使落敗亦是正常，「入到四強已經好唔錯」。又提到杜凱琹追平局數時感到高興，「果陣希望繼續啦，大家都拍晒手掌，都係為香港爭光」。李先生亦希望即使落敗，仍可爭取第三名。

羅小朋友亦與家人到apm觀看賽事直播，她認為比賽「好刺激」，「（港隊）表現好好，因為佢哋冇放棄到，佢哋繼續堅持落去可以爭取多啲分數」。

祁女士亦到場觀看賽事直播，她則認為港隊表現比較緊張，「打得唔咁放」，但都認為可進入四強已經好好，「香港好開心嘅事」。對於銅牌戰，祁女士表示一定會支持，並相信教練李靜會幫助三位隊員調整心態，絕對有機會可以取得銅牌。