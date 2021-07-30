東京奧運．乒乓球｜台灣林昀儒靠大陸訓練？　民進黨立委反駁質疑

台灣乒乓球好手林昀儒7月29日和世界球王樊振東血戰七局，精彩賽事引起兩岸民眾熱議，由於林昀儒曾請陸籍教練及赴陸移地訓練，大陸網友認為「都是靠中國訓練」，甚至有人質疑不算台灣栽培，在網上又掀起激戰。民進黨立委羅致政當地時間7月30日受訪指出，運動界移動訓練普遍，「不代表就是由他們培養」，這些選手都是台灣的國手，「就是代表台灣，是台灣之光」。



民進黨立法院黨團7月30日召開線上記者會，身兼黨團書記長的羅致政說，包括林昀儒和鄭怡靜等選手，都是代表台灣的英雄，在訓練過程中，雖然台灣的「國家訓練中心」扮演重要角色，但為了讓選手能承受國際賽的壓力，同時知己知彼，因此在世界各地，包括中國，接受各式各樣的訓練，「這在運動界是非常普遍的」，但不代表就是由他們培養。

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羅致政強調，這次台灣派出去的奧運選手，很多有奪牌的機會，「我們重點不放在他們的訓練」，訓練當然都是很辛苦的，但民眾最重要的是給選手們鼓勵，期盼能為台灣爭取奪牌的機會。

另外，台灣前奧運田徑員紀政再度發起「奧運正名公投」，希望能在2024年巴黎奧運時，用「台灣」名義參賽，更稱2018年「東奧正名」失敗，原因是蔡英文不支持。對此，羅致政說，奧運正名問題，涉及到台灣內部的共識及國際支持，這兩者在「不同的時空環境是不一樣的」，他樂見近期國際社會對於台灣的認同與支持度提升，最重要的原因「當然是我們選手的傑出表現」。

羅致政接着指出，這段時間正好是奧運期間，而選手最需要的不是這些議題的討論，而是全體民眾站在他們身旁，給予他們最大的支持與鼓勵，「我們不希望在這段時間（正名公投）成為主要的議題」，全心全意為選手加油，希望他們為台灣爭光，才是現階段最重要的工作。