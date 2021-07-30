東京奧運｜央視乒乓球女旁述員爆紅　人美聲甜有明星相仲係高材生

2020東京奧運進行得如火如荼，大家除了關注運動員的表現之外，一眾旁述員的表現亦備受關注。近日，一位央視乒乓球女旁述員就因為高顏值的樣貌同出色的講評而走紅，令她有「最美旁述員」的稱號，而且精緻的外貌還被指有明星相，有梁詠琪清純甜美的Feel，掀起網上廣大討論。

高菡被網友激讚樣貌出色。（微博圖片）

在今年的奧運會中不時會看到高菡的影子，特別在乒乓球的項目中，其講評非常專業，經常道出不少金句讓大家非常難忘，就好似「哪有甚麼天賦異稟，這一切都是努力到極致的水到渠成」﹑「你永遠不要去低估一顆冠軍的心」等，給人感覺是一位充滿知性美的旁述員。而且她的聲音溫柔甜美，聽得網友都覺得舒服，其除了懂得講評乒乓球外，還有網球﹑羽毛球﹑跳水等項目，絕對是一位專業旁述員。

高菡被指有梁詠琪Feel。（高菡微博圖片﹑視覺中國）

另外，她的顏值亦非常高，圓圓的小臉﹑大眼睛﹑高鼻子，給人一種特別清純的感覺，再加上一頭中短髮令網友覺得她有梁詠琪的Feel，身上散發自然的甜美感。高菡除了人美聲甜之外，她還是一位高材生同運動員，畢業於「211工程」重點大學中國傳媒大學，於中國人民大學取得碩士學位，主修新聞傳播學，其亦是一位國家二級運動員專長是乒乓球，簡直是美貌與智慧並重的大美人。

高菡還是國家二級運動員。（高菡微博圖片）