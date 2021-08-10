泌尿科服務需求增　北區醫院設一站式檢測中心減病人覆診奔波之苦

隨著人口老化，市民對泌尿科服務需求增加，北區醫院過去5年處理的病人個案急升逾兩成半，患者很多時要奔波於多個專科接受檢查及測試，不但病人操勞，亦消防大隊不少醫療資源。該院新成立的「蓬瀛仙館泌尿外科檢測中心」，今年3 月底起分階段投入服務，設有2 間診症室、1 間尿流速測試室及2 間治療室。患者可以一次過完成檢查，有病人表示，中心的流程方便，免卻以往覆診時長時間等候，亦不需每次留院觀察一晚，能盡快完成治療。



北區醫院成立泌尿外科檢測中心減輕病人覆診時奔波之苦。（黃慧姍攝）

泌尿科疾病患者近年增加，北區醫院由2016/17年度泌尿外科專科門診及護士診所處理11102個案，至2020/21年度上升至13928個案，升幅達25.5%。為了應對病人服務需求增加，該院「蓬瀛仙館泌尿外科檢測中心」今年3月落成投入服務，中心新增不少設施，有助縮短病人診症時間。

檢測中心由醫院天井改建，引進了不少新設施，並新增了膀胱鏡檢查及經會陰前列腺活組織穿刺檢查，更是首個公立醫院引入尿流速測試室及尿失禁電磁椅。尿流速測試室模擬廁所場景，並在小便池底部裝上電子尿流速記錄儀，讓病人更自在地進行尿速測試。

尿失禁電磁治療椅則可刺激病人的盤底肌肉收縮，以輔助形式達到訓練效果及減少尿失禁情況，有助改善病人生活質素。中心亦可望可以成立一個泌尿外科專屬的檢測部，一站式進行檢測，簡化病人的流程。熟悉環境，便利病人的諮詢點，保障病人的隱私和減少尷尬。預計每年服務人次達8000 人次。

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該院的護士診所可提供一站式檢查，包括排尿評估、血尿評估、前列腺評估及經皮腎造口及導尿管相關問題護理，亦可處理病人突發情況，減少病人到急診室求診至入院。現時在泌尿外科檢測中心，病人在會見醫生前，先由護士進成一連串測驗，再見醫生，令醫生在首次會見病人時，已有全面報告作診斷，將覆診的次數由四次減至兩次。

陳先生去年11月患上前列腺癌，其後出現併發症，疑腫瘤令到輸尿管收窄，故要持續接受泌尿科治療。他每個月都要接受皮下注射荷爾蒙治療，以往要在門診排隊，等候的時間很長，完成治療後又要去另一個地方預約下一次。兜兜轉轉，要花上一小時至一個半小時。現時在新中心覆診只需半小時左右，加上中心有一個給予經皮腎穿刺引流病人之出院護理支援熱線，病人在覆診前可先致電熱線查詢等候狀況。

首個公立醫院引入尿流速測試室以及尿失禁電磁椅。（黃慧姍攝）

陳先生表示，因插了兩條導尿管，有時會導尿管阻塞，需要立即到醫院通喉。以往他只可以到急症室等候，每次都要留院一晚處理，但通喉的過程其實只需10分鐘。現時在新中心覆診，可以在此通喉，完成就可離開不用留院，比以前方便很多。

「蓬瀛仙館泌尿外科檢測中心」由北區醫院慈善信託基金獲蓬瀛仙館慷慨捐贈1,470 萬元資助興建。目的是希望可以更靈活調配資源，服務集中，有助縮泌尿科病人輪候檢查時間 ，同時有助減少留院及急診室的用量。