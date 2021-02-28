專訪｜羅思偉：海外醫生助港面對人口老化　料免試不會致醫生過剩

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-28 08:00

新界東醫院聯網總監羅思偉於馬來西亞長大，在英國取得院士學位後來港服務，至今超過廿載。對於政府提出免執業試引入海外醫生方案，羅思偉認為有助本港面對人老口化問題和10年醫院發展計劃，相信「唔會有好多香港永久居民返嚟，造成over supply（醫生供應過剩）。 近年醫護曾為新冠疫情發起罷工，又在醫院製作連儂牆以表達政治訴求，羅思偉稱，「醫護放咗工出去做咩我唔會理，但作為專業醫療團隊，著起白袍，就請你唔好帶政治色彩到病房。」

（香港01製圖）

延伸閱讀：專訪｜新界東醫院掌舵羅思偉：改革需貼地 搵年輕醫生度橋增成效

政府擬向立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，提出免執業試引入海外醫生方案。按政府現時建議方案，只要醫生屬香港永久性居民，於認可的非本地醫學院畢業，取得專科醫生資格並在香港公營機構工作滿五年，便可在香港獲得正式註冊。

羅思偉認為，海外醫生有助本港面對人老口化問題和10年醫院發展計劃，（盧翊銘攝）

羅思偉表示，未深入了解政府方案，初步看此計劃仍設不少關卡，醫生須通過醫務委員會批核、要就讀指定院校等，相信「唔會有好多香港永久居民返嚟，造成over supply（醫生供應過剩）。」他又稱，本港的醫生人口比例遠低於其他先進國家，如新加坡和英國；社會正在面對人口老化問題，加上醫管局的兩個10年醫院發展計劃需增加大量人手，即使香港醫學院盡力爭加醫科生學額，也未必足以應付此需求。因此，若海外醫生免試方案有先導計劃，他認為可以嘗試。

身邊有醫護人員移民

英國近日推出BNO居留簽證，持BNO人士及其家人可透過「5+1」方法入籍英國。羅思偉稱，他身邊決定移民的醫護人員有所增加，尤其是護士，但未知是否與香港的政治環境或國安法有關。

+ 6 + 6 + 6

新界東聯網醫院共有13,000名員工，羅思偉讚揚同事的團隊精神相當好、充滿熱情。去年2月初，數萬名醫護人員響應罷工行動，促請政府全面封關。羅思偉憶述，該聯網罷工的醫護人數不多，但足以對部份專科構成一定程度影響；當時團隊四出調配人手、最資深的護士長也回來幫忙，彰顯了團隊精神。「我哋提醒年輕嘅罷工醫護人員，入職初心係救病人，你唔返工，邊個照顧呢啲病人？」他稱，不少同事聽畢都感到過意不去，罷工一至兩天後便重返崗位。

羅思偉強調尊重同事有不同政治意見，但不應帶政治色彩到病房。（盧翊銘攝）

著起白袍，請你唔好帶政治色彩到病房

談到醫護人員的政治立場，羅思偉自言在馬來西亞長大，從小習慣看不同政黨發言、參與選舉投票等，強調尊重同事有不同政治意見。「我絕對唔係介意，你放咗工出去做咩我唔會理你，但作為專業醫療團隊，著起白袍，就請你唔好帶政治色彩到病房」，又提醒醫護要對所有病人一視同仁。