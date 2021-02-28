專訪｜新界東醫院掌舵羅思偉：改革需貼地　年輕醫生度橋分流病人

撰文： 張美蘭 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-28 08:00

本港公立醫療制度也許是一宗奇難雜症，專注於行政醫學的羅思偉鑽研這個症逾廿載，4年前起出任新界東醫院聯網總監、威爾斯親王醫院行政總監期間，「迎接」他的是專科門診輪候時間極長，還有百年一遇的新冠肺炎大流行。 從醫管局體系退休在即，明天（3月1日）將出任香港基因組中心行政總裁的羅思偉，細訴在公營醫療服務，最難是改變人的文化及心態（mindset）。看似簡單、實除上游說醫護人員打針絕非易事，他自豪任內能推動醫院大部份醫護接種流感疫苗。新界東骨科新症輪候時間之長冠絕七大聯網，成功分流病人最終令輪候期縮減一年，他強調鼓勵同事上下一心亦要符合現實，「我哋唔需要做成個醫管局最好，但事實我哋係做得最唔好，我哋要爭取做第二差、第三差」，結果同事Buy（認同），年輕醫生願意一同「度橋」改善，讓病人得益。

威院重建二期（第一階段）計劃如火如荼，羅思偉見證員工宿舍和安老院舍被拆卸，以增加450張病床。當二期重建計劃的一、二階段完成，未來威院將變成全港最大「超級醫院」，病床總數增至近3,000張。（盧翊銘攝）

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羅思偉1998年由英國醫療體系轉至香港後，首先加入醫管局參與統籌新界東醫院，輾轉十多年後重回舊地任職聯網總監，為服務公院的生涯作結。新界東服務需求增長，威院第二期重建計劃如火如荼，他在任內見證威院員工宿舍和安老院舍被拆卸，料於2028年化為450張病床；配合下一階段的建院計劃，李嘉誠專科診所（北翼）、呂志和臨床醫學大樓、日間診療大樓等會一併拆卸，意味他現時的辦公室也會消失，屆時該院的病床總數將由現時約1,700張增至近3,000張，料變身成較啟德醫院更大型的「超級醫院」。

（香港01製圖）

（香港01製圖）

羅思偉形容，新界東醫院最特別之處是13,000名員工，團隊精神相當好，尤其腸胃手術團隊非常優秀。作為群龍之首，他坦言改變同事的既有文化最困難。在他初調回新界東聯網的2015/16年度，職員的流感疫苗接種率為兩成，當中護士僅有一成六人接種。每當冬季流感高峰期，公立醫院服務壓力備受考驗，病房逼爆「如果帶咗病毒唔知道，真係會傳染咗畀病人，害咗病人點樣對得住自己？」他循循善誘，將疫苗的重要性告訴同事，又想方設法便利同事打針，譬如安排「流動打針車」到手術室門外。結果新界東聯網職員的流感疫苗接種率逐年攀升，至2020/21年度已接近七成，逾八成醫生有接種，冠絕各聯網。

（香港01製圖）

醫生願意在短期內好賣力去衝

公院的棘手通病是專科門診輪候時間長得驚人，2016年新界東聯網骨科穩定新症平均輪候時間長達3.3年(173周)。當時羅思偉找來年輕的副顧問醫生商討對策，「我同佢哋講，我哋唔需要做成個醫管局最好，但事實我哋係做得最唔好，我哋要爭取做第二差、第三差，一步一步嚟。」他強調對下屬的期望要符合現實，慶幸獲得同事認同，醫生願意在短期內「好賣力去衝（症）」，加開黃昏診症時間。威院又在2017年起推出「骨科及家庭醫學協作服務模式」，讓部份骨科病人接受家庭醫學專科治療，醫院同時聘請不少兼職醫生協助，數月內已彰顯成效，新界東聯網骨科新症輪候時間減少一年，至2020年的121周(2.3年)。

羅思偉稱，對下屬的期望要符合現實，獲得同事認同。（盧翊銘攝）

羅思偉曾在不同崗位參與大型疫症的抗疫，他在2003年沙士時期任職衞生福利局研究辦公室，猶記得因保護裝備不足，醫院上下兵荒馬亂，明白往後抗疫須首先確保保護衣供應足夠。去年1月25日，威院接收首名新冠肺炎確診者，全院如臨大敵，他在2月中便訂立清晰穿著保護裝備指引，讓同事安心。雖然醫護忙於對付疫情，他強調非緊急服務不能一刀切，而是按需要調節。由於該聯網肺癌病人的輪候診症時間極不理想，醫院在過去一年照樣增加手術節數，比以往更多。

曾研究眾多醫療棘手問題，羅思偉將於明日（3月1日）擔任香港基因組中心行政總裁，協助病患破解遺傳疾病之謎。他認為人體基因訊息多而複雜，故基因組醫學發展很重要，更有助提早診斷及治療癌症。中心將針對未能確診的病症，以及與遺傳有關的癌症，開展大型基因組測序，為4萬至5萬個基因組進行測序。先導計劃在今年下半年起招募病人，冀在來年為2,000名病人進行5,000次基因測序及分析。

離別在即，羅思偉辦公室裡的紙箱疊得整齊，旁邊放著來自同事和病人的禮物，有充滿藝術感的畫作，又有逗趣的惡搞圖片。他形容在威院每天上班都很開心、不留遺憾，最難忘同事的熱情，「霞姐（運作助理）每朝都幫我咖啡，好清楚我口味係咩，佢驚我去到嗰邊（基因組中心）無人幫我沖，又驚我忙到無時間沖，所以送咗啲咖啡粉畀我。」

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