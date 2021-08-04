澳門疫情｜港人趕回港排3小時做檢測   內地勞工趕不及檢測踎街瞓

澳門一家四口染疫，並帶有Delta變種病毒。港府昨晚（3日）公布，因應澳門的最新疫情發展，決定將澳門剔出「回港易」計劃，今日（4日）起生效，從澳門來港需接受14天家居強制檢疫。

《香港01》今早到港珠澳大橋香港口岸，現場人流疏落，大約有10人從澳門來港，戴上家居隔離電子手環。有市民表示，昨日知悉新安排後，即使預約接受病毒檢測，排隊約3小時，更指當地出現｢搶糧｣，超市排長龍情況。另一回港人士稱，澳門有不少勞工於內地居住，由於未及時完成病毒檢測，無法回到內地，結果要「踎街邊瞓覺｣。



港珠澳大橋香港口岸現場人流疏落。（梁鵬威攝）

現時港珠澳大橋每日有6班由澳門往香港的穿梭巴士，最早的一班於10時30分由澳門開出。今早約11時半，陸續有戴上電子手環、由澳門來港的人士到埗，一共約10人，當中不少人手持行李箱。

港人萬先生表示，早前到澳門遊玩約20日，本身擔心封關，較早前已計劃今日回港，豈料昨午澳門政府宣布，離境者必須持有24小時內的陰性檢測證明，遂即時到澳門科大醫院排隊接受檢測，最終排隊了約3小時才完成。

萬先生表示，由於毋須上班，故現時14日家居隔離未算大影響，但短期內不會再到澳門。他又稱，澳門出現｢搶糧｣，超市有不少人排隊，不過據其了解，當地人未算非常憂慮疫情。

港人萬先生早前到澳門遊玩約20日，較早前已計劃今日回港。（梁鵬威攝）

另一回港人士梁小姐表示，之前到澳門及內地處理私事，當時已隔離14天，原本已購買昨午6時的車票回港，以免受颱風影響，豈料澳門政府的新措施打亂其安亂，直言：｢爭一步咋！噚日買咗﹙車﹚飛｣。

梁小姐表示，已向公司請假多日，原訂下周中上班，但現時需家居隔離，要再向公司商討，坦言：｢心情好惡劣｣、｢瞓唔着覺｣。她表示，原本預料政府會設一定寬限期，例如今午之後回港才需隔離14日，昨日亦排隊2.5小時接受檢測，然而始終趕不及，｢估都估唔到咁快，好突然好快脆｣。

從澳門回港的人士，都戴上電子手環，接受14日家居隔離。（梁鵬威攝）

談到澳門的情況，梁小姐表示，未見太大驚慌，雖然有人於超市搶購，但情況不算嚴重。她又稱，聽聞澳門有不少勞工原本於內地居住，但突如其來的措施，令他們在取得病毒檢測結果前，都無法回家，結果｢全部踎街邊瞓覺｣。

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