新冠肺炎｜梁子超：澳門個案嚴重診斷滯後　或已在社區大型傳播

澳門一家四口確診並證帶Delta病毒，令當地逾一年本地零確診紀錄斷纜，港府昨晚（3日）亦暫停澳門「回港易」安排。呼吸系統專科醫生梁子超今日（4日）指，澳門確診個案有嚴重診斷滯後情況，情況令人擔心，亦令防控複雜化，首名確診者在社區活動時間長，另外三人病毒量高，若現大型擴散，一次全民檢測未必足夠。他又指，若澳門疫情已達擴散級別，本港要收緊相關檢疫安排，包括需規定澳門來港人士要在酒店檢疫。



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呼吸系統專科醫生梁子超指，澳門確診個案反映Delta變種病毒傳播威力，且當地有嚴重診斷滯後，一家四口的傳播源頭、即曾到西安女學生病毒量低，或只因她染疫已久，而其家人病毒量高，加上社區活動時間長，如果他們並非近日受感染，有機會已在澳門社區產生大型傳播，風險極高。

他指，若社區出現擴散，一次全民檢測未必足夠，要進行大型的封鎖排查截斷傳播鏈，而一旦澳門疫情擴散，本港須收緊來港安排，如回港人士不能在家居檢疫，需要於酒店檢疫。他提到，有關安排亦應用於從內地疫情較嚴峻地方的來港人士，而他們同時應加密檢測。他又提醒，於7月10日乘坐飛機來港人士要注意身體情況，若自己家人有病徵需要再檢測。

他在電台節目指，澳門起初或仍可勉強找出密切接觸者，但若嚴重診斷滯後，當傳播超過三代，追接觸者也沒用。

本港現初步確診個案 需審視外防輸入漏洞

至於本港一名男子昨初步確診，或屬本地感染個案。梁子超指，該男子無病徵及病毒量低，要視乎他是否有抗體及帶變種病毒。他指，若他帶變種病毒，或屬與輸入個案相關個案，就須追查其感染源頭，審視外防輸入漏洞；若其屬於復陽個案，則對社區風險不大。

對於本港調整海外地區風險組別，已完成接種疫苗的港人可從高風險地區入境，梁子超指社區長者疫苗接種率未達七成，加上部份機場員工未打齊兩針，認為本港社區未做好準備。