澳門變種個案同房來港　住帝樂文娜公館　到美麗華商場牛角晚膳

澳門一家四口確診並帶有Delta病毒，令當地持續逾年「零確診」紀錄斷纜。衞生防護中心今日（4日）表示，昨晚收到澳門通報，其中一名澳門確診者的密切接觸者在周一（2日）透過「回港易」來港，入住尖沙咀帝洛文娜公館，曾到訪美麗華廣場「牛角」晚膳，並到灣仔「樂樺工房」等地方。即使今日檢測呈陰性，但其所到地方會納入強檢名單。



▼8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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曾到灣仔入境處 光顧佐敦惠康萬寧

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名13歲密切接觸者是澳門女確診者的同學，沒有接種疫苗，其家人則有接種。她在7月19日至24日參加西安舞蹈團，與確診者同房，全團共有30人，其中20人仍留在澳門，只有1人到訪香港。她在7月24日至8月2日在澳門與家人同住，在澳門讀書，來港前一日檢測結果呈陰性；其後在8月2日透過「回港易」，與兩名家人在中午約12時乘坐金巴回港，再乘坐A21巴士到尖沙咀，入住帝樂文娜公館，曾到美麗華廣場「牛角」晚膳。

該密切接觸者在8月3日到灣仔入境處7樓辦理手續，中午到灣仔「樂樺工房」午膳，其後到佐敦遠東商業大廈「惠康」及寶安商業大廈「萬寧」購物。

張竹君表示，由於曾接觸帶有Delta病毒患者，故送往檢疫中心，今日檢測結果呈陰性，會再檢測有否抗體。她又指，擔心Delta傳染力大，她曾到訪的相關地方都要納入強制檢測名單。

林文健：Delta病毒傳播力廣、潛伏期短、病毒量高

衞生防護中心總監林文健表示，內地疫情有局部爆發，根據國家通報指由7月20日到8月3日，已有超過480宗個案，包括無病徵個案，涉及16個省份、超過30個城市，主要涉及Delta病毒；又檢視周邊地區及全球情況，發現Delta病毒正擴散，加上傳播力較廣、潛伏期短、病毒量高，嚴重威脅香港。

林文健表示，昨晚政府公布由今日起澳門剔出「回港易」，曾在澳門逗留人士，不能用「回港易」回港，到港後必須在住所接受強制檢疫14天，並在抵港後第3、7、12、16及19日接受強制檢測，即使有接種疫苗，亦要隔離14日。

林續指，因應內地疫情發展，政府已就三地疫情保持聯繫，不排除因應疫情變化再有其他措施。

▼8月4日 港人經港珠澳大橋回港情況▼

