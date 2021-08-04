七一刺警案｜港大約20評議員缺席審議「哀悼」疑兇仍收禁入校電郵

港大學生會評議會「哀悼」七一刺警案疑兇動議事件繼續發酵，港大校委會今（4日）傍晚宣布，決定禁止所有參與會議的學生，無限期進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

校委會前本科生代表李梓成指，評議會40至50名評議員今日收到大學電郵，將須逐一與校方高層約見，但當日只有30人投贊成票，投棄權票、無出席的學生代表均收到通知，質疑大學做法是否公平。他續指實際影響猶如暫時停學，形容舉動罕見，料因現有《大學規程》無法處理涉事學生，故成立專責小組跟進。



港大學生會評議會「哀悼」七一刺警案疑兇動議事件未平息，港大校委會今（ 4日）傍晚宣布，決定禁止所有參與會議的學生，無限期進入校園範圍及使用大學設施。（資料圖片）

李國章警告最嚴重開除學籍

港大學生會評議會於7月7日通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議後翌日，雖然學生會撤回議案、鞠躬道歉並請辭，但至今未能平息事件。

港大於7月13日宣布不再承認學生會地位，警方國安處同月16日到港大學生會會址搜查，暫未有人被捕。港大校委會主席李國章上月接受傳媒訪問時稱，正研究如何跟進評議會事件，稱即使涉事學生鞠躬認錯，也不能了事，最嚴重可開除學籍。

港大校務委員會主席李國章早前指港大學生評議會不能鞠躬認錯了事。（資料圖片）

評議員須逐一見校方高層 涉及投棄權票、無出席者

事隔近一個月，港大校委會今（ 4日）傍晚發聲明指，決定禁止所有參與會議的學生，無限期進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

港大校委會前本科生代表李梓成指，校方暫未公布決定生效日期及詳情，但預料涉事的學生或無法回校或網上上課，以及居住大學宿舍，變相猶如停學。他指，校方聲稱禁令只限出席會議的學生，但評議會40至50名成員今日收到大學電郵，稱須逐一與校方高層約見。他指，當日會議只有30人投贊成票，投棄權票、無出席的學生代表均收到通知，質疑大學做法是否公平。

校委會前學生代表李梓成指，評議會40至50名學生今日收到大學電郵知，將會逐一與校方高層約見。（資料圖片)

料專責小組展開聆訊 校委會決議最終處分

根據港大《大學規程》，若學生故意損毀或污損大學財產、於法院被裁定觸犯罪行、誹謗大學主管人員等，紀律委員會可就此展開調查及裁斷，一經裁定干犯《規程》指明的任何罪行，即可作出處罰，包括譴責、罰款、暫時停學或逐出大學等。目前《規程》列明的罪行涉及15項。

今次涉事的學生未有經紀律委員會聆訊程序，李梓成分析，校方做法未有違反《規程》，校委會作為最高管治機關，有權直接發出指令，暫停學生使用校園設施等權利。他指，國安處入校搜查後，暫未有學生被拘捕、控告及定罪，相信校方無法按《規程》處分涉事學生，故另設專責小組跟進，程序上類似「港大818事件」，由該小組召開聆訊，並向校方提出建議，再由校委會作出決議處分，預計九月前或有結果。

據了解，專責小組有五名成員，當中包括港大校委、皮膚科專科醫生陳衍里。《香港01》曾致電陳衍里查詢，對方稱不作評論。至於港大校方禁令何時生效、涉及的學生人數、專責小組處理程序等，《香港01》已向校方查詢，正候回覆。

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

