七一刺警案｜港大約20評議員缺席審議「哀悼」疑兇仍收禁入校電郵

港大學生會評議會「哀悼」七一刺警案疑兇動議事件繼續發酵，港大校委會今（4日）傍晚宣布，決定禁止所有參與會議的學生，無限期進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。
校委會前本科生代表李梓成指，評議會40至50名評議員今日收到大學電郵，將須逐一與校方高層約見，但當日只有30人投贊成票，投棄權票、無出席的學生代表均收到通知，質疑大學做法是否公平。他續指實際影響猶如暫時停學，形容舉動罕見，料因現有《大學規程》無法處理涉事學生，故成立專責小組跟進。
李國章警告最嚴重開除學籍
港大學生會評議會於7月7日通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議後翌日，雖然學生會撤回議案、鞠躬道歉並請辭，但至今未能平息事件。
港大於7月13日宣布不再承認學生會地位，警方國安處同月16日到港大學生會會址搜查，暫未有人被捕。港大校委會主席李國章上月接受傳媒訪問時稱，正研究如何跟進評議會事件，稱即使涉事學生鞠躬認錯，也不能了事，最嚴重可開除學籍。
評議員須逐一見校方高層 涉及投棄權票、無出席者
事隔近一個月，港大校委會今（ 4日）傍晚發聲明指，決定禁止所有參與會議的學生，無限期進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。
港大校委會前本科生代表李梓成指，校方暫未公布決定生效日期及詳情，但預料涉事的學生或無法回校或網上上課，以及居住大學宿舍，變相猶如停學。他指，校方聲稱禁令只限出席會議的學生，但評議會40至50名成員今日收到大學電郵，稱須逐一與校方高層約見。他指，當日會議只有30人投贊成票，投棄權票、無出席的學生代表均收到通知，質疑大學做法是否公平。
料專責小組展開聆訊 校委會決議最終處分
根據港大《大學規程》，若學生故意損毀或污損大學財產、於法院被裁定觸犯罪行、誹謗大學主管人員等，紀律委員會可就此展開調查及裁斷，一經裁定干犯《規程》指明的任何罪行，即可作出處罰，包括譴責、罰款、暫時停學或逐出大學等。目前《規程》列明的罪行涉及15項。
今次涉事的學生未有經紀律委員會聆訊程序，李梓成分析，校方做法未有違反《規程》，校委會作為最高管治機關，有權直接發出指令，暫停學生使用校園設施等權利。他指，國安處入校搜查後，暫未有學生被拘捕、控告及定罪，相信校方無法按《規程》處分涉事學生，故另設專責小組跟進，程序上類似「港大818事件」，由該小組召開聆訊，並向校方提出建議，再由校委會作出決議處分，預計九月前或有結果。
據了解，專責小組有五名成員，當中包括港大校委、皮膚科專科醫生陳衍里。《香港01》曾致電陳衍里查詢，對方稱不作評論。至於港大校方禁令何時生效、涉及的學生人數、專責小組處理程序等，《香港01》已向校方查詢，正候回覆。
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