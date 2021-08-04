七一刺警案｜港大無限期禁涉通過「哀悼」疑兇學生代表入校園

港大學生會評議會7月7日通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議事件餘波未了，港大校委會今日( 4日）傍晚宣布，決定禁止所有參與會議的學生無限期進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。



港大校委會今日傍晚發聲明宣布，決定所有參與港大學生會評議會7月7日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。（資料圖片)

校委會：有關學生對大學構成法律風險

港大7月27日召開會議，委任專責小組研究港大學生會評議會事件對大學的影響及相關風險管控措施。校委會今日召開特別會議，傍晚發聲明指，討論並接納專責小組的報告和建議。

港大校委會指，專責小組考慮到學生會評議會通過7月7 日的決議，其行為有可能觸犯法律並正受警方調查；而容許涉事的評議會成員繼續在校園內活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。校委會指基於事態嚴重，必須即時採取風險管理措施。

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港大校務委員會主席李國章早前指港大學生評議會不能鞠躬認錯了事。（資料圖片）

同時無限期禁用大學設施和服務

校委會決定所有參與港大學生會評議會7月7日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。校委會要求校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，對措施作適時修訂，並向校委會匯報，大學亦需要檢視現行風險管理機制。

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