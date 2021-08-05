封區檢測｜東廬大樓A座、帝樂文娜公館完成強檢　730人檢測零確診

新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案，另外一名澳門返港13歲少女被列為澳門變種病毒個案的密切接觸者，兩人居住的深水埗東廬大樓A座，以及尖沙咀帝樂文娜公館昨晚被封區檢測。
政府今晨發聲明，指已完成在尖沙咀「受限區域」（尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館）及深水埗「受限區域」（即深水埗大埔道136-154號東廬大樓A座（不包括東廬大樓商場地下的商鋪））強制檢測行動，約730名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。
深水埗東廬大樓A座方面，政府指截至凌晨一時，約600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。又派員到訪約320戶，約65戶沒人應門。
▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼
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尖沙咀帝樂文娜公館方面，政府指截至凌晨零時，約130名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。又派員到訪約75有出租酒店房間，約20個房間沒人應門。
▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼
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▼8月5日強制檢測公告詳情▼
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