強制檢測｜地盤工、澳門返港少女行蹤曝光　22處地方納強檢

新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案。另外，澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者。食物及衞生局深夜就事件發出強制檢測公告，有22個指明地方被納入強制檢測，兩人曾到地方包括葵涌皇雀會、葵涌廣場小雨天、葵涌龍寶酒家、美麗華商場牛角、灣仔樂樺工房等。



就43歲男性初步確診個案，患者曾到過的15個指明地方被納入強制檢測公告。而澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，曾於香港居住，她曾到過的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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政府今日會在葵芳邨葵泰樓對出港鐵橋底增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民／工作人員提供免費服務。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。

▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼

