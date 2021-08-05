東京奧運｜乒乓女團摘銅瓜分250萬獎金　杜凱琹總獎金破百萬

香港女子乒乓球隊今早（5日）出戰東京奧運團體賽銅牌戰，最終以場數3：1擊敗德國摘銅，成功奪取香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌，亦是港隊今屆運第4面獎牌。



恒基地產表示，旗下「恒基精英運動員嘉許計劃」向勇奪銅牌的女子乒乓球隊頒發港幣250萬元獎金；其中，杜凱琹之前在女單賽得第5名，與黃鎮廷在混雙又得第5，兩筆獎金合共近已有62.5萬元，連同女團獎金，今屆奧運總獎金已過百萬元。另外，港鐵早前表示，會向所有東京奧運中奪牌運動員送贈終身任搭車票。



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今屆香港乒乓球女子隊由李皓晴、杜凱琹和蘇慧音等3人組成，雖然早前敗予日本隊，未能晉身決賽，但今早以場數3：1擊敗德國，取得香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌，亦是繼劍擊代表張家朗、游泳代表何詩蓓後，今屆港隊的第4面獎牌。

為鼓勵香港運動員爭取佳績，恒基精英運動員嘉許計劃較早前已表示，向表現優秀的香港運動員提供現金奬勵，如在隊際項目奪得銅牌，團隊可獲250萬港元獎勵。恒基地產指，連同今日向香港女子乒乓球隊頒發的250萬，至今向奧運香港隊送出獎金總額已超過1600萬元。

除了精英運動員嘉許計劃，早前港鐵表示，會向所有在奧運會奪得獎牌的香港運動員，送贈終身任搭的港鐵車票，換言之，奪得銅牌的3人往後都可任搭港鐵。另外，九巴早前亦向所有出戰奧運的香港代表隊成員，送贈一年免費乘搭九巴，並贈送巴士命名權，每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，屆時載有命名內容和信息的名牌，將安裝於巴士車廂內的車頭位置。

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