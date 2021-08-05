港隊乒乓女團奪銅牌　林鄭：堅毅令人動容　李靜帶領體現薪火相傳

港隊今日（5日）在奧運乒乓球女團成員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音和朱成竹，於本港時間早上銅牌戰迎戰德國。港隊於女雙先失一局之下反勝局數3比1，取得項目銅牌。行政長官林鄭月娥迅速發文，祝賀港隊取得銅牌。



▼女雙精彩畫面▼



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林鄭月娥讚揚乒乓球女子團體成員在比賽中表現的堅毅和拼勁，令人動容，「她們經歷了多場比賽的高低起跌，但一直保持團結，全情投入團體賽事，值得我們敬佩。她們在雅典奧運會男子雙打項目銀牌得主之一李靜教練的帶領下取得成功，體現香港運動員薪火相傳，可喜可賀。」她又指，今屆奧運會賽事已進入最後階段，祝願香港運動員在餘下賽事續創佳績，為港爭光。

民政事務局局長徐英偉亦祝賀港隊取得女團銅牌，稱讚她們的出色表現是多年來努力不懈的成果，「她們鍥而不捨、追求卓越的精神值得大家學習和表揚。」

行政會議非官守議員亦發聲明，熱烈祝賀香港乒乓球運動員勇奪銅牌，並向其教練及團隊衷心致意。行會召集人陳智思表示：「憑藉她們堅毅不屈的鬥志，香港隊的成員在今屆賽事中即使經歷了不少高低起伏，在今場比賽仍然保持拼勁，並且發揮了出色的團隊精神和精湛的表現。她們的努力和付出，令香港在繼2004年雅典奧運會後，再次於奧運會乒乓球項目奪得獎牌，成績令人欣喜。」

▼市民商埸集氣 撐港隊乒乓女團爭銅牌▼



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民建聯亦迅速出文祝賀港隊女子乒乓球隊，歷史性為香港奪得首面奧運乒乓球女團銅牌，為國家、為香港爭光。