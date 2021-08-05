東京奧運｜近百人商場撐港隊乒乓女將　市民：拎埋銅牌就乜牌都有

港隊三位乒乓球女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，香港時間今早（5日）10時在東京奧運女團銅牌戰，迎戰德國隊爭牌。在將軍澳東港城，一早有數十名市民在大屏幕機前支持港隊女將爭獎牌，每當港隊代表領先即拍掌鼓勵。有市民表示，港隊今屆已歷史性取得一金兩銀佳績，當然希望乒乓女團可再下一城，有市民稱如能奪銅，「今屆就乜牌（金、銀、銅）都有，好開心！」



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杜凱琹、李皓晴及蘇慧音激鬥上屆8強對手德國隊力爭銅牌，港隊今早表現絕不落下風。將軍澳東港城一早有數十名市民在大電視機前支持港隊女將爭獎牌，每每港隊爭到領先即拍掌鼓勵，在第二盤單打比賽中，蘇慧音領先對手，不少市民看得雀躍，不停説「有得打，有得打！」

市民藍先生表示，港隊今年歷史性暫得一金兩銀好成績，希望再下一成得銅牌，「就乜牌都有，都好開心！」又説支持香港隊是必然的事，希望港隊可以獲得好成績。與兩名孫兒觀賽，他同樣説「香港隊拎埋銅牌，就乜嘢牌都有啦，好圓滿！」他説作為運動員，比賽的辛苦艱難不為人所道，作為本港運動員非常吃力，當然希望香港隊可以獲得好成績，並會繼續支持香港隊今日餘下賽事，希望單車好手李慧詩及空手道好手劉慕裳可以取得好成績。

黃小姐帶子女到來欣賞比賽，她説，「只要係香港第出賽，我就好支持，雖然我唔係好識睇點為之更好，但係佢哋好努力，好希望佢哋拎到奬牌。」她説今年香港隊獲得好成績，好值得鼓舞，作為香港人亦非常興奮。

另外，有市民表示今早一度到觀塘APM觀賞賽事，但現場的電視顯示所有奧運賽事直播暫停，將於晚上7 時重新直播，並指相信與現場活動有關。