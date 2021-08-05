新冠肺炎｜今增六宗個案　燒焊工確診　58日本地零確診斷纜

本港今日（5日）錄得六宗確診，其中一人為昨天初步確診的男燒焊工，其餘五宗都是輸入個案，四人帶有變種病毒。今日初步確診少過五宗。



▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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該宗源頭不明個案為43歲男患者（編號：11999），為灣仔皇后大道東248號及肇堅里的地盤燒焊工人，住深水埗東廬大樓A座。他無接種新冠疫苗，8月2日定期接受檢測發現染疫，8月3日入院後抽取的血清抗體呈陽性，其密切接觸者暫時未驗到染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，他是早前感染的復陽個案，最後上班日期為8月3日。

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餘下五宗輸入個案分別為：

．來自愛爾蘭的24歲女患者（編號：11998），她今年3月17日、4月9日在香港分別接種兩劑復必泰疫苗，7月2日在香港檢驗血清抗體呈陽性，8月3日到港並驗出對新冠病毒呈陽性，並帶有變種病毒L452R

．從柬埔寨來港的71歲男病人（編號：12000），他3月26日、5月23日在柬埔寨分別注射兩劑阿斯利康疫苗，7月31日到港並入住灣仔香港銅鑼灣皇冠假日酒店，檢疫期間發現染疫，並帶有N501Y變種病毒

．來自美國的37歲男患者（編號：12001），他4月6日、5月1日在香港分別接種兩針復必泰疫苗，8月1日抵港入住灣仔香港灣仔帝盛酒店，檢疫期間驗到帶有L452R變種病毒。

．從泰國抵港的16歲男病人（編號：12002），他無打疫苗，8月1日抵港住九龍城富豪東方酒店，驗到帶有L452R變種病毒

．來自俄羅斯的35歲女機組人員（編號：12003），她無打針，8月3日到港，正檢測有無帶變種病毒

澳門帶有變種病毒Delta患者已來港的同房女童未確診，女童的密切接觸者亦未染疫。今日初步確診個案少過五宗。