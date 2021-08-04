新冠肺炎｜初確診地盤工居東廬大廈　商戶提早關門　居民感擔心

本地出現一宗初步確診個案，居於深水埗大埔道東廬大樓劏房，衞生防護中心預料是「復陽」個案。記者今日（4日）下午到大廈視察，有商戶提早關門，有市民因此摸門釘；亦有居民指上址較多劏房，對出現確診個案感擔心。



本地出現一宗初步確診個案，居於深水埗大埔道東廬大樓劏房。（黃詠榆攝）

該名43歲初步確診男子檢測樣本病毒量非常低、入院後檢測呈陰性，體內亦有抗體，衞生防護中心預料，他是早前確診的復陽個案，再傳染他人機會較低。

記者下午6時許到達東廬大樓，有看守在門口的保安員稱，暫未接獲通知政府會否封鎖大廈，「一切等政府通知」，現時只准住戶入內，亦陸續有居民到樓下管理處查詢。

現場所見，東廬大廈分為A、B兩座，地下有不少商戶包括酒樓、中醫診所、髮型屋，復康中心等，不少已提早關門，有市民原打算到場用膳，為到場後發現已經關門，唯有離開。

居民朱小姐經記者告知後，始知道大廈出現確診個案，直言感到擔心，留意到大部份商戶提早關門，「返嚟仲喺度諗點解全部閂晒」，樓上亦有不少劏房單位，感到有點擔心。

居民鄭先生亦稱，對有住戶確診感到擔心，「我都唔知咩事」，認為樓上雖有劏房，下面較多地鋪，但整體環境尚算乾淨。80歲李先生則指，聽聞出現確診個案，但認為疫情已久，無須感到過於擔心。