疫苗抽獎｜旅發局送2萬個賞你遊名額　今起可報名　即睇登記方法

香港及澳門近日相繼失守，現本地確診個案，為鼓勵市民接種疫苗，社會各界紛紛推出不同優惠推高接種率。旅發局的「賞你遊大抽獎」今日起（5日）接受市民報名登記，條件為最少接種一劑新冠疫苗。



有關抽獎獎品是第二輪「賞你遊香港」逾180個本地旅行團的參加名額，1萬名得獎者每人可獲「賞你遊」旅行團名額2個，行程包括南丫島、天星小輪維港遊、龍躍頭文物徑等，得獎名單將於9月10日公布。



旅發局推出的「賞你遊大抽獎」，由今日起（5日）接受市民報名登記。（網站截圖）

得獎名單9月10日公布

旅發局，是次大抽獎的獎品是逾180個「賞你遊香港」的免費本地旅行團，合共抽出10,044名得獎者，名額約2萬個，總值約1,000萬元。凡於8月31日或之前年滿18歲，持有香港身份證的本地居民，並已接種最少一劑新冠疫苗，可於8月5日起至8月31日期間，到旅發局指定網頁登記抽獎。活動將抽出約1萬名得獎者，每名可獲指定旅行團名額2個，得獎名單將於9月10日公布。

旅發局「賞你遊大抽獎」登記連結請按此（8月31日下午5時半截止）

（旅發局提供）

旅發局指，市民登只須提供身份證號碼及流動電話號碼，資料將於12月底銷毀，得獎者只須出示得獎電話短訊、身份證正本，以及衞生署發出的疫苗接種記錄正本或電子記錄。中獎者須於9月30日或之前向得獎者聯絡旅行社預訂指定「賞你遊」行程。

根據抽獎網站的資料，現時獎品共有186個本地旅行團，每個旅行團提供54個名額，行程包括南丫島、天星小輪維港遊、龍躍頭文物徑、鯉魚門三家村等。

▼賞你遊大抽獎獎品一覽：186個本地團名單▼



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（旅發局提供）

「賞你遊大抽獎」查詢方法：熱線電話：2807 6100 (星期一至五早上9 時至下午6時，星期六早上9時至下午1時，公眾假期及星期日除外）；查詢電郵：freetours@hktb.com

▼記者去年11月跟隨一團「賞你遊」▼



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