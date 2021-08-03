香港單車節｜旅發局策劃踩上港珠澳大橋香港段　目標11月復辦

新冠肺炎疫情全球再度爆發，本港則持續「清零」，但料通關未有期，旅遊發展局下半年續推動本地旅遊項目，其中暫停兩年的「香港單車節」擬於11月復辦，路線選港珠澳大橋香港段，是通車後首次，只會供本地居民參加。旅發局正與政府相關部門商討技術問題，盼這次可為未來舉辦大灣區大型活動鋪路。



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美酒佳餚巡禮續停實體活動

西九文化區的M+視覺文化博物館及香港故宮文化博物館將先後在今年及明年開幕，旅發局的「大城小區」項目繼「舊城中環」及「深水埗」後，今年將推出「西九龍」項目，重塑西九龍油麻地、佐敦及西九文化區，營造本地氣氛。局方指推動地區經濟及藝術文化旅遊是新興趨勢，趁機強化香港藝術文化旅遊目的地形象。旅發局總幹事程鼎一指出，疫情下有很多旅遊及消費習慣改變，香港文化項目對內地旅客是另一種吸引力。

美酒佳餚巡禮今年續停在中環海濱舉行實體活動，但會舉辦「城中品酒之旅」(City Wine Walk)，旅發局稱將活動散落於不同的餐飲區，推動全城餐飲氣氛，如中環將有得獎酒吧及食肆提供最潮餐飲，尖沙咀則主打無敵靚景與美酒佳餚。今年也會再辦「大師班」，並且不限於網上，更會走入社區。

旅發局正與政府部門商討，在珠澳大橋香港段舉行香港單車節。（資料圖片）

為舉辦大灣區大型活動鋪路

旅發局將於11月復辦香港單車節，因應大灣區是將來發展大方向，活動路線將由原擬欣澳，搬至港珠澳大橋香港段，起點為大橋人工島。目前以舉辦實體活動為目標，但須視乎疫情發展，同時籌備虛擬單車賽，展示港珠澳橋的風景。

香港單車節2018年因反修例風波取消，去年則因疫情無法舉辦。程鼎一表示，今年不會邀請外地單車選手來港，只供本地居民參加，人數會視乎疫情而定。他指這次為鋪路未來舉辦大灣區大型活動。

旅發局表示，疫情至今已成功爭取13個大型專業會議及高峰會議的主辦權，首度選址在香港舉行的國際級活動包括：國際航空運輸協會(IATA)全球貨運大會(約 1,200人)、亞洲運動科技會議(約1,100人)及2023年度亞洲器官移植協會大會(約1,200 人)。而「香港國際會議大使」計劃自推出以來，已成功爭取舉辦多個會議，包括首屆粤港澳大灣區人工智能與器人大會(約1,500 人)、2022世界電機及電子工程師學會年會(約1,000 人)，並相繼協談逾 10 個潛在會議項目。