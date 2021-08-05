01獨家｜私醫打避孕針竟錯打科興　已接種復必泰事主被「溝針」

大埔私家醫生發生打錯針醫療事故！32歲的曉盈（化名）今日（5日）到私家醫生許嘉烽診所打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗，事後還打算立即補打避孕針，曉盈當場拒絕。

曉盈指，早前已打齊兩針復必泰疫苗，今日接種科興疫苗後血壓高、心跳加速及頭痛。對於被「溝針」，她怒斥屬於嚴重醫療事故，醫生卻沒有主動跟進，僅吩咐回家休息，批評對方極不負責任，「今次好彩我望下支針同平時有啲唔同，咁啱問醫生，佢先話自己打錯針，好無辜打錯針。」



曉盈三個月前開始，每月都到大埔昌運中心子建醫務所，由許嘉烽醫生負責接種避孕針。她今日下午五時到達診所，以往許嘉烽會在她面前用針筒將藥瓶內的藥液成份抽出，但今日到場後卻省去有關程序，針劑早已預備好。

醫生僅指：無問題嘅

打完針後，曉盈發現針筒長度及注射時間都較以往長，即向許嘉烽查詢，豈料獲回覆對方竟答覆針劑是科興疫苗。她隨即表明「我打避孕針，唔係打科興啵。」許嘉烽承認出錯，誤以為她要注射科興疫苗，還想為她補打避孕針遭曉盈拒絕，「打完科興都要休息啦，佢話『無問題嘅』，之後仲叫我返屋企休息。」

曉盈又指，無論打針前或後，許嘉烽醫生都沒有要求她出示身份證以插入「醫健通」系統翻查她的接種紀錄。

血壓上升、頭痛、心跳加快

曉盈問許嘉烽會否向政府呈報今次醫療事故，對方只稱「都可以」。曉盈要求下，許嘉烽為她量度血壓，發現血壓上升，亦陸續感到頭痛及心跳加快。她自行召喚救護車到大埔那打素醫院求醫，許嘉烽則繼續為其他病人睇症，沒有陪她到醫院。醫院醫生為她抽取血液樣本檢查，建議留院觀察，目前情況穩定。

曉盈批評打錯針是嚴重醫療事故，許嘉烽極不負責任，事後亦「闊佬懶理」，連基本的身體檢查都無主動做，「我驚返到屋企，突然暈咗都無人知」，「今次好彩我望下支針同平時有啲唔同，咁啱問醫生佢先話自己打錯針，其他市民未必留意到，如果好多人打錯針都唔知道，會好無辜。」

或向醫委會投訴

曉盈今年4月28日及5月19日已經接種兩劑復必泰疫苗，今日再打科興疫苗，她對於被「溝針」感無奈，「無端端成為白老鼠，同埋喺我唔知情、唔係我意願底下無端端打咗支針…唔知之後有咩副作用。同埋宜家只係做緊『溝針』研究，但係都未知長遠有咩副作用。」許嘉烽2003年畢業於中大醫學院，曉盈考慮向醫務委員會投訴許嘉烽。