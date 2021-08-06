回鄉放假已打針外傭下周一開始准入境　政府研部分外傭集中檢疫

政府早前禁止菲律賓及印尼客機抵港，令大批外傭未能來港，政府近日調整入境防控措施，現時身處菲律賓和印尼的外傭，在離港前若已在香港完成接種疫苗，可根據新措施在8月9日(下周一)起來港工作。勞工處亦正與相關的駐港總領事館，商討如何確認外傭在當地接種新冠疫苗紀錄的真確性，並研究推行集中檢疫的細節。



勞工處今日(6日)指出，下周一海外抵港人士將實施新入境防控措施，已完成疫苗接種並持有認可接種疫苗紀錄的香港居民，包括外傭，均可登上來港客機。但他們所持的接種疫苗紀錄須由香港、內地，或經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家之醫療機構或政府相關主管當局發出。

現身處菲律賓及印尼的外傭如離港前已打疫苗可於下周一入境。

外傭若已在香港完成接種疫苗，可根據新措施登機來港，但須遵守相關要求，包括登機前必須持有預定起飛前72小時內進行的檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂房間的確認書，租住期為外傭抵達香港當日起計不少於21晚。

勞工處又指，正與主要外傭輸出國的駐港總領事館，包括菲律賓和印尼，商討如何確認在當地接種新冠疫苗紀錄的真確性，令當地未持有認可接種疫苗紀錄的外傭可來港。政府亦計劃安排這些外傭集中到一至兩間酒店接受檢疫，正商討細節。在確定安排後，會公布詳情。