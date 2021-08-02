政府擬放寬已打齊針外傭來港工作　羅致光：研如何確認接種真確性

全球疫情在變種病毒肆虐下，情況嚴峻，港府亦因應輸入個案禁止多個國家地區航班抵港，令外傭來港工作成難事，供求失衡。

勞工及福利局局長羅致光今日（2日）表示，在外防輸入措施調整下，正與菲律賓及印尼政府聯繫，商討如何確認當地準備來港的外傭疫苗接種真確性，倘確認已完成接種，可准許外傭訪港。他又指，現時在港工作的外傭，在完成疫苗接種後，可在休假或完成合約後回鄉，結束假期後可再次返港工作，但仍需要接受21日檢疫。



羅致光透露，截至昨日(1日)，已接種第一劑疫苗的本港外傭達222,911萬人，佔整體外傭61%。羅致光表示，受疫情影響，不少本港家庭因外傭無法來港，面臨照顧家人問題。他指會調整措施，未來已回鄉的外傭、完成合約後一直滯留香港但有需要回鄉的外傭，只要在港完成疫苗接種，日後均可以再度來港，並在指定酒店接受21日檢疫。

將安排新來港外傭集中在一、兩間酒店檢疫

他稱，會繼續與外傭主要來源地的駐港領事商討，包括菲律賓及印尼，透過當地政府確認當地接種疫苗的真確性，容許當地完成接種疫苗的外傭可以來港，而港府會集中安排她們在1、2間指定檢疫酒店檢疫，減低病毒傳播風險，詳情稍後公布。

羅致光表示，會繼續與外傭主要來源地的駐港領事商討，包括菲律賓及印尼，透過當地政府確認當地接種疫苗的真確性。（李澤彤攝）

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