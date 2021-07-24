羅致光：難確認外傭在當地接種疫苗記錄　將適時調整來港措施

本港早前對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」，外籍家庭傭工亦因此未能來港。勞工及福利局局長羅致光今日（24日）表示，近期各地疫情惡化，令調整外防輸入措施有難度；並承認香港家庭對外傭需求愈來愈明顯，更有女性要辭職照顧家庭，情況不理想。



他又指，由於菲律賓等地沒有中央系統發出的接種紀錄，難以確認相關人士接種哪款疫苗，相關安排未成熟。他強調港府會與當地政府溝通，會在適當時間調整措施。



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羅致光今日在商台節目《政經星期六》中指，接種疫苗與否、檢測抗體等，一直檢疫安排的考慮因素，然而最近多個國家疫情惡化，令調整外防輸入措施有難度。他承認本港外傭數字由40萬跌至35萬，本港家庭對外傭需求亦越來越明顯，因此認為要平衡防疫、外防輸入，以及照顧本地家庭需要。

至於外傭在其國家完成接種疫苗，是否可放寬來港？羅致光指菲律賓將赴外地工作人士安排優先接種，但只得小部份人完成接種，「多啲人打咗（容許外傭來港）安排都合理啲」。他又指，據了解有30至40人在航班實施「熔斷機制」前從本港返回菲律賓及印尼等，因此會不斷檢視最新情況。

勞工及福利局局長羅致光。（馬煒傑攝）

羅致光稱，外傭即使接種疫苗，亦不一定能到香港，因為接種疫苗難以做到百分百免疫，需視乎當地疫情；另外外傭到港亦需考慮接種證明，例如是否需接受抗體檢測，指港府將繼續與相關領事館或當地政府溝通，並希望視乎疫情於適當時間推行相應措施。

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羅致光又指，目前已安排安老院舍外展接種服務，期望接種率可如流感針一樣，去到70%至80%。

對於安老院舍強制檢測，他指每七日一檢是較穩妥做法，但考慮到病毒變種後發病時間可縮短至三至四日，風險依然存在，強調會依科學證據及維持院舍運作為因素而作出改動。另外，收費檢測是考慮方案，但暫時未有時間表，直言「如果非健康理由唔打針，點解政府要不斷用資源畀你檢測？」

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