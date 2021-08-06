DONKI驚安之殿堂女職員離港抵日本翌日確診　已打齊兩劑疫苗

本港今日（6日）新增2宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，其中一人已完成接種兩劑復必泰疫苗。今日約有5宗初步確診個案。



衞生防護中心接獲通報，一名於7月29日從本港前往日本的女子確診，她沒有病徵，並已接種兩劑復必泰疫苗。她居於愉景灣尚堤映蘆，而工作地點為美麗華廣場A座21樓2107室，已納入強制檢測公告。資料顯示，該美麗華辦公室為DON DON DONKI驚安之殿堂的香港辦事處。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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俄羅斯輸入個案帶變種病毒

本港今日新增兩宗輸入個案，當中一名從美國抵港的36歲女子確診（個案編號：12005），她沒有病徵，抵港後居於灣仔帝盛酒店。她於5月2日及5月23日在本港接種兩劑復必泰疫苗，於6月29日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性，對變種病毒測試結果待定。

另一宗輸入個案為一名從俄羅斯抵港的41歲男子（個案編號：12004），他沒有病徵，帶有L452R變種病毒。

DONKI驚安之殿堂女職員上月底在抵達日本翌日確診。（資料圖片）

愉景灣尚堤映蘆（6座）及美麗華廣場辦公室需強檢

衞生防護中心表示，接獲一宗於日本確診的個案，涉及一名29歲女病人。她於7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，7月30日抽取樣本檢測，結果為陽性。她沒有病徵。她於4月14日及5月5日接種兩劑復必泰疫苗。

中心正繼續與日本衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地方，即大嶼山愉景灣尚堤映蘆（6座）及尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室，已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。根據網上資料，美麗華廣場A座21樓的單位為DONKI驚安之殿堂的辦事處。

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中心亦提醒與中環士丹頓街72號尚賢居、灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣相關的指明人士，須於明日（7日）遵從強制檢測公告進行檢測。

衞生防護中心指，近日少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，中心強調全球疫情仍然非常嚴峻，呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。