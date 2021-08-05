新冠肺炎｜旅遊業重創　政府再泵3.77億元救亡　跨境客運業同受惠

新冠肺炎疫情反覆，開關無期，政府今（5日）宣布從「防疫抗疫基金」撥出近3.8億元向仍然重災的旅遊及相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。撥款包括向1600間旅行代理商、每間發放至少5萬元現金津貼，1.8萬旅遊從業員及導遊亦可獲發一次過7500元津貼。



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商務及經濟發展局局長邱騰華表示，各地跨境旅遊限制和防疫措施令旅遊業陷於癱瘓，連帶跨境交通、酒店業、零售業等相關行業亦受到嚴重打擊，疫情持續肆虐全球下，境旅遊短期內難以恢復，遂決定向相關行業提供一輪特殊額外資助。

今次措施包括，向旅行代理商發放現金津貼，當中僱用10名或以下職員的旅行代理商將會獲得劃一5萬元津貼、僱用11名或以上職員的旅行代理商，其津貼金額則與其職員數目掛鉤，每名職員可獲5,000元津貼，預料可惠及約1,600間旅行社。

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至於從業員方面，旅行代理商職員及主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊將會獲發一次過7,500元津貼，預計可惠及約1.8萬人；約3,400名旅遊服務巴士司機亦會獲發一次過3,350元津貼。

另外，當局亦會跨境客運業提供財政支援，當中持牌跨境巴士、持牌跨境出租汽車的登記車主，每輛車可均可獲發一筆過3萬元的非實報實銷補貼，預計可惠及1,500輛跨境巴士和600輛跨境出租汽車；約80艘合資格的跨境渡輪船隻營辦商亦可獲發一筆過50萬補貼。

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已通過上一輪旅遊業額外支援計劃審批的旅行代理商或從業員均可受惠於新一輪特殊額外現金津貼，無須重新申請，旅遊事務署會以流動電話短訊通知他們發放津貼的安排，預計可於九月上旬開始發放首筆津貼。運輸署和海事處亦會向合資格的跨境客運業人士發信，預計申請人可在收到及核實申請的一至兩個月內發放款項。