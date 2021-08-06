醫務中心涉管有冒牌HPV疫苗　董事醫生脫罪　中心罪成罰10萬

尖沙咀一醫務中心前被發現有154劑懷疑冒牌子宮頸癌疫苗(HPV疫苗)，該醫務中心、中心的董事及一名醫生被票控違反《商品說明條例》，案件早前在九龍城法院審訊，裁判官今(6日)作出裁決，裁定董事及醫生均罪名不成立，只有其中一間醫務中心罪成，被判罰款10萬元。



管有戴著美國默沙東商標冒牌疫苗

4名被告：黃惠詩（36歲，女董事）、駱毅生（55歲，男醫生）、加維醫務及疫苗中心有限公司，和仁康綜合醫務有限公司。黃是加維的董事，駱是仁康的董事及股東。眾被告被控管有偽造商標貨品罪，指他們於2019年5月31日至7月2日期間，管有載著美國藥廠默沙東的商標「MSD」的冒牌「加衛苗9」。

董事醫生是否確知疫苗真偽存疑

黃被指期間於加維位於尖沙咀萬事昌廣場的地址，同意並縱容加維管有6盒及148盒冒牌疫苗；駱則同日同地管有6盒偽冒疫苗，及於同年8月21日，在仁康於旺角新世紀廣場2期的地址，管有一盒已使用偽冒「加衛苗9」疫苗。

裁判官早前已裁定仁康綜合醫務有限公司罪名不成立，今日裁定黃沒有相關醫療資格查核疫苗真偽，同時又認為沒有證據顯示駱涉及加維的管理，他對疫苗的真偽是否知情亦存疑，故裁定兩人亦罪名不成立。

加維已進入清盤程序

裁判官只裁定加維兩項罪名，即管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣，或任何商業或製造用途罪成。辯方求情時透露加維正進行清盤程序。加維最終被判罰款10萬元。

案件編號：KCCC 172/2020, KCS 507726-28/2019