【HPV疫苗】冒牌疫苗無菌檢驗不合格或受污染　接種者有風險

衞生署與香港海關上月10日及12日分別在觀塘信穎醫務中心及尖沙咀的加維醫務及疫苗中心進行聯合行動，檢獲超過200盒冒牌疫苗，並在該兩個處所檢獲懷疑冒牌子宮頸癌疫苗。衞生署其後於上月24日公布中期化驗報告顯示，檢獲的樣本沒有有害物質，不含子宮頸癌疫苗成份，只含常見於生理鹽水中的鈉和氯。 不過，衞生署今日（7日）再公布認可化驗所的無菌檢驗報告顯示，產品樣本結果不合格，指出該樣本的品質存疑。

衞生署和香港海關的早前聯合行動，檢獲逾200盒冒牌疫苗，與真疫苗放在不同雪櫃。 (資料圖片／張浩維攝)

衞生署與海關跟進檢控事宜

衞生署發言人表示，無菌檢驗不合格顯示有關樣本可能受微生物污染，對接種者可能帶來風險。而根據《公共衞生及市政條例》（第132章），任何人如供應藥物，而其性質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，即屬犯罪。定罪後最高可處罰款一萬元及監禁三個月。而衞生署與海關會按照律政司意見跟進檢控事宜。

發言人又指，衞生署至今未有收到與上述兩間醫務中心供應的子宮頸癌疫苗相關的不良反應報告。倘任何人士在該兩間醫務中心接種子宮頸癌疫苗，如有懷疑或不適，應尋求醫護人員的意見。此外，註冊醫護人員應只向持牌藥物批發商購買已註冊的藥劑製品。

民建聯立法會議員兼衛生事務發言人蔣麗芸認為，有關疫苗無效兼有菌，對健康構成影響，情況不能接受。（資料圖片）

蔣麗芸：嚴重影響香港醫療聲譽

民建聯立法會議員兼衛生事務發言人蔣麗芸表示，有關疫苗無效兼有菌，除對接種人士有健康威脅外，更嚴重影響香港醫療聲譽或會對健康構成影響，情況不能接受 。故她認為，衛生署及海關應向本港醫生及負責人作出呼籲，倘遇到有人兜售來源不明的疫苗，以及有任何懷疑應通知有關部門跟進；同時促請當局追查源頭，將生產及分發懷疑冒牌疫苗人士繩之於法。