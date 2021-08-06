本港水域一周11宗紅潮　大嶼山長沙灣魚類養殖區魚類缺氧死亡

政府跨部門紅潮工作小組今日（6日）公布，過去一周在本港水域發現11宗紅潮，均由較少見於本港水域及不含毒素的寶石多溝藻組成。在其中一個受影響水域，漁護署今日收到大嶼山海岸對開的芝麻灣半島附近的長沙灣魚類養殖區，有魚類死亡報告，調查後發現相關魚類因缺氧死亡。



這一輪紅潮由香港西面水域開始向東及南擴散，8月1日麗都灣泳灘海面滿布白泡，兼有臭味。（讀者提供圖片）

荃灣6個多個被紅潮攻陷

首宗紅潮由市民於7月31日在香港西面水域（包括馬灣魚類養殖區）發現。8月1日，康文署人員分別於荃灣區的6個泳灘發現5宗紅潮，包括近水灣泳灘、麗都灣泳灘及更生灣泳灘、釣魚灣泳灘、海美灣泳灘及汀九灣泳灘。

8月2日，養魚戶在芝麻灣半島至坪州（包括長沙灣魚類養殖區）發現第7宗紅潮。同日，環護署、海事處及康文署人員分別於維多利亞港、荃灣馬灣東灣泳灘及數碼港對外水域發現3宗紅潮。8月3日，康文署人員於大嶼山銀礦灣泳灘發現第11宗紅潮。大嶼山銀礦灣泳灘的紅潮已消退，其餘10宗紅潮仍然持續。

漁護署已加強監察全港的魚類養殖區，並提醒馬灣、長沙灣、蘆荻灣、索罟灣魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，適時增氧，如有魚類死亡，須妥善處理死魚。發言人表示，紅潮的出現為自然現象，漁護署實施的浮游植物監測計劃將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。