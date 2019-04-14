「Antarctica is not a game（南極不是一個遊戲）！」香港極地研究中心創辦人何建宗至今仍難忘這句話。26年前，他與另外七人首次遠赴南極採集水樣本，幾乎在驚濤駭浪中喪生，逃出鬼門關後，韓國研究站站長對他們一行八人作出警戒，就是該句話，同行者中還有今天的財政司司長陳茂波。一個科研之旅，令二人頓成生死之交，八人定下一期一會的約定，去年底他們便在陳茂波官邸相聚慶重生。 何建宗的極地科研之路由26年前展開，曾死裡逃生、兩周內暴瘦近20磅，成開荒牛遠闖北極、把百萬元退休金「瞓身」開設香港首個北極科研站。他感恩太太沒有半點埋怨、默默支持，以及自己的夢想由兒子延續，令他的科研之路並不孤單。

何建宗在1993年首次踏足南極，隨後展開其漫長的科研之旅，主力研究當地藻類。（受訪者提供）

坐小型飛機降落南極先嚇一餐

獲極地探險家李樂詩邀請，何建宗在1993年首次踏足南極，到當地採集水樣本做科研。他還記得出發前害怕得失眠，因在連GPS導航也沒有的年代，去極地是一件艱險的事情。

未正式踏上南極的領土，光是小型飛機降落已令一行十多人心驚膽顫。何建宗憶述，降落時飛機直向前衝，只差一點點就跌入大海，一掃眾人興奮的心情；準備離開機艙時，飛機被強風吹得左搖右擺，「要踎低身，撳住頂帽，沿樓梯走落嚟。」

飛往南極需要在智利乘搭小型飛機，何建宗（右三）26年前同行者還有今天的財政司司長陳茂波（左二）和探險家李樂詩（左三）等。（受訪者提供）

啲浪唔係喺前面或側面嚟，係喺頭頂嚟，仲係凍 何建宗憶述在南極取水樣本時，突然風雲變色，經歷一場驚濤駭浪

陳茂波因協辦「極地博物館基金」而隨行

簡單如採集水樣本，在極地原來絕非易事。一個藍天白雲的日子，一行八人登上橡皮艇，同坐一條船的還有當年有份協辦「極地博物館基金」的陳茂波。何建宗笑言：「一生人都未踩過咁凍嘅水，着防水褲都覺得凍，感覺刺骨，從裡面震出嚟。」在採集期間，一團烏雲突然從遠處飄來，原本平靜的海水頓成驚濤駭浪，「啲浪唔係喺前面或側面嚟，係喺頭頂嚟，仲係凍」，他們隨橡皮艇直奔最近的韓國「世宗站」，當時「個個咬住嘴唇，唔敢出聲」，整整衝了13次，才成功進入內灣。

Antarctica is not a game（南極不是一個遊戲）！ 南極韓國站站長看到八人登岸，嚴肅地訓示

12月28日成重生紀念日

好不容易重返陸地，有六、七個韓國站人員在沙灘上等候，原來他們早已用望遠鏡直擊驚險瞬間，為何建宗等人捏一把汗。雖然雙方言語不通，但相遇時激動得擁抱起來。韓國站站長嚴肅地說「Antarctica is not a game（南極不是一個遊戲）！」來自青島的船家又拋下一句「今日我生日，我以為做埋死忌」，令何建宗更加不敢低估極地研究的危險性。何說，有同行者在船上時偷偷找了一張紙簽名，再塞入水樽，上岸後才告訴他「一旦沉船，我就丟出大海，睇下十年後太太會唔會收到」。那一次生死經歷，是12月28日。

當日一同經歷生死的人，由互不相識變成生死之交，何建宗笑言今日全部出人頭地，並約定每年12月28日聚首一堂，當時誰人會想到，去年竟是到財政司司長官邸聚會。

何建宗（左）花光百萬元退休金在北極設立香港首個科研站「紫荊站」，與兒子何韶博（右）並肩作戰。（受訪者提供）

全部（食物）喺口入，喺口出，黃膽水都出埋......隻船會大幅度上落，大概30米，向下沉5層樓高，升返上去又5層 何建宗憶述在極地出海取水樣本遇大風浪情況

花盡退休金秘創香港首個極地科研站

這位香港紅潮專家進軍極地做研究，曾在短短兩星期考察期間暴瘦16磅，「全部喺口入，喺口出，黃膽水都出埋」，皆因出海採集水樣本常遇大風浪，「隻船會大幅度上落，大概30米，向下沉5層樓高，升返上去又5層」，即使睡覺也要呈大字型及用繩固定身軀，每日從窗口看見海平線上落數百次，回想時笑言「大浪到好似巨人用鐵鎚大力敲打船身」。

大風浪沒有打沉何建宗的意志，更激發他花光百萬元退休金在北極設立香港首個科研站「紫荊站」，但一切都需要一個人的諒解及支持。放棄遊山玩水的退休生活，連籌辦「紫荊站」也不敢告訴太太，直至有訪問出街，才令這個「秘密」曝光。「我一早估到你啦，你鍾意做就做啦，但唔好憑血氣去做」，還安慰說「夠洗就算啦，用得有意思就得」，太太的諒解令何建宗感動得「眼淚水都飆埋」。

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兒子相伴極地做科研

退休前醉心極地研究，退休後更把所有精力、時間投放在「紫荊站」，何建宗感恩有一個同樣熱愛科研的兒子何韶博，令兩父子能在漫長的研究之旅並肩作戰。他說，在兒子13歲時首次帶他遠赴北極，讓其獨立完成極地酸雪研究，驚訝發現酸鹼度竟低至pH3.5（pH7為中性，如純水），反映當地污染嚴重；長大後兒子報讀環境科學、生物科技等課程，並協助其打理「紫荊站」。

「紫荊站」成為何建宗的心血，更希望「紫荊站」成為培育香港科研人才的溫床。他嘆言「年輕人搞創科談何容易？讀完博士，搵份固定工作，又談何容易？要搞極地科研咁偏門，申請基金又係談何容易？」，希望自己的付出成為催化劑，重燃香港年輕人對科研興趣。