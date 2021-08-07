新冠肺炎｜今增7宗輸入個案　從歐美及非洲抵港　均已接種疫苗

衞生防護中心今日（7日）公布，新增7宗新冠肺炎輸入個案，患者分別從美國、坦桑尼亞、奧地利、西班牙和法國抵港，包括居上環海景大廈的32歲男子。全部患者均已接種新冠疫苗，其中至少3人帶L452R變種病毒株。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。



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據衞生防護中心資料，32歲男患者（#12006）於前日（5日）從美國抵港，曾乘搭卡達航空QR818航班。他無病徵，帶有L452R變種病毒株。患者在4月7日及4月28日已在本港接種兩劑復必泰疫苗，他於7月19日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。患者在7月25日前往美國，即21日潛伏期內曾在港居住，其上環海景大廈寓所昨（6日）晚被圍封，全幢居民須檢測。

27歲女患者（#12007）於7月27日從坦桑尼亞抵港，曾乘搭國泰航空CX746航班，返港後在赤鱲角富豪機場酒店接受檢疫，第7日採樣結果呈陽性。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株，她於6月24日在南非接種一劑強生疫苗。

22歲男患者（#12008）於前日從奧地利抵港，曾乘搭卡達航空QR818航班。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株，他於5月31日和6月21日在本港接種兩劑復必泰疫苗。

69歲男患者（#12009）於8月3日從美國抵港，曾乘搭國泰航空CX881航班，返港後在赤鱲角富豪機場酒店接受檢疫。患者在8月4日發病，於檢疫第3日採樣結果呈陽性，他曾於3月14日和4月11日在本港接種兩劑科興疫苗。

24歲男患者（#12010）於8月3日從從西班牙抵港，曾乘搭卡達航空QR818航班，返港後在何文田香港九龍維景酒店接受檢疫。患者無病徵，於檢疫第3日採樣結果呈陽性，他曾於4月19日和5月12日在本港接種兩劑復必泰疫苗。

58歲男患者（#12011）於8月3日從美國抵港，曾乘搭國泰航空CX521航班，返港後在黃竹坑奧華酒店‧南岸接受檢疫。患者於昨日發病，於檢疫第3日採樣結果呈陽性，他曾於4月7日和4月28日在本港接種兩劑復必泰疫苗。

而35歲男患者（#12012）於8月3日從法國抵港，曾乘搭土耳其航空TK083航班，返港後在銅鑼灣頤庭酒店接受檢疫。患者在8月5日發病，於檢疫第3日採樣結果呈陽性，他曾於4月12日和5月3日在本港接種兩劑復必泰疫苗。

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中心又提醒，太古城金殿台唐宮閣、紅磡愛景街8號海濱南岸第6座，以及西營盤德輔道西321號瑧璈居民須於明日接受強制檢測。