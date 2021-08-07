新冠肺炎｜變種病毒擴散　許樹昌促收緊家居隔離　改酒店強制檢疫

現時Delta變種病毒於全球擴散，本港昨日（7日）亦新增一宗外遊返港後確診個案，並帶有L452R變種病毒株。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席商台節目「政經星期六」時指出，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」，認為當局應該要做好外防輸入措施，又建議高危行業人士，例如接觸入境人士的機場員工及酒店職員，盡快接種疫苗。



另外，政府亦宣布，廣東省外其他內地地區返港的香港居民，須於抵港後家居隔離檢疫14天；已完成疫苗接種的海外入境人士，亦只須接受7天家居隔離及7天自行監察。許樹昌指，家居隔離檢疫做法令人擔心，建議當局收緊要求，要求回港人士於酒店檢疫。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目時提到，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」，認為當局應該要做好外防輸入措施。（資料圖片）

現時Delta變種病毒於全球擴散，本港昨日（7日）亦新增一宗外遊返港後確診個案，並帶有L452R變種病毒株。

許樹昌：機場及酒店員工盡快打針

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今早出席在商台節目時提到，現時Delta變種病毒於全球肆虐，內地及澳門亦出現個案，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」。

港府日前宣布，將海外地區的疫情風險改以高、中、低三級劃分，從海外地區入境人士，若已完成接種疫苗，檢疫期可縮短至七天。許樹昌認為，部分港人已在海外滯留一段時間，香港不可能長期封關，但當局應該要做好外防輸入措施；他又建議高危行業人士，例如接觸入境人士的機場員工及酒店職員，盡快接種疫苗。

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至於新冠疫苗對變種病毒的保護作用，許樹昌指根據數據，復必泰疫苗對變種病毒防護力達60%，科興的相關數據則不多。他認為，接種疫苗有一定保護力，即使不幸確診亦可減輕症狀，體內病毒率亦相對未打疫苗的確診者低，「唔打可能病毒率高啲、傳更多人」。

▼8月6日強制檢測公告詳情▼



入境家居隔離安排令人擔心 倡改強制酒店檢疫

政府亦宣布，廣東省外其他內地地區返港的香港居民，不可以「回港易」計劃返港豁免檢疫，須於抵港後家居強制檢疫14天。許樹昌指，除了內地返港人士，已完成疫苗接種的海外入境人士，只須接受7天家居隔離及7天自行監察，做法同樣令人擔心，建議當局要求他們於酒店檢疫。

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12至19歲共接種18萬劑疫苗 佔年齡層人口約四成

醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓在同一節目指，現時本港12至19歲的年輕人，共接種18萬劑疫苗，佔該年齡層人口約四成，雖然接種率仍偏低，但由於「6月中先開始接種，起步遲咗啲」，接種率仍屬理想。

蘇表示，不少家長都擔心小朋友接種疫苗後會出現副作用。根據外國經驗，疫苗有機會增加患心肌炎風險，現時本港亦有14宗，18歲以下年輕人接種後出現心肌炎個案。蘇強調，有關患者病情輕微，認為家長毋須擔心。