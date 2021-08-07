林書豪回CBA即遇打擊　笑着宣布「不知何故」染上新冠肺炎

籃球生涯波折重重的林書豪，回到中國的CBA之旅再開始已受到打擊，他最新在微博宣布新冠肺炎測試呈陽性。

他表示自己在美國時已曾注射疫苗，不知何故仍會受感染。他表示自己目前在上海一家醫院接受治療，獲當地醫護人員悉心照料，並向球迷大派定心丸，指病情輕微，深信很快便可回到球場。



林書豪在微博寫道：「今天，我要坦誠的告訴關心我的球迷朋友們一個事實：在從舊金山飛抵上海隔離的第三天，我的核酸檢測成為陽性。」

林書豪雖然染上新冠肺炎，但他在醫院笑着豎起姆指，精神不錯。（林書豪微博）

「坦白說，在獲知我最新的一次核酸呈陽性的最初幾個小時，我是感到震驚並有些慌亂的。實際上，我在美國注射了疫苗，在來中國的前後也做了多次核酸和血清檢測，但是不知道在旅途中哪個環節出了狀況，還是遭受到病毒的襲擊。」他表示，「好在我很快恢復了平靜，也許是我坎坷的籃球生涯幫助了我，我深知面對病毒絕不能退縮和懼怕，要樂觀積極地面對它並且戰勝它。」

他上載一張自己在病床上笑着豎起雙手姆指的照片，「現在，我已經進入上海的一家醫院，在中國當地的醫護人員細心照顧下進行治療。他們告訴我的症狀屬於輕症，很快就會好轉。在此我必須向所有偉大的醫護人員致敬，他們為我能早日康復付出了一切，我也深信上海醫療團隊的治療方案可以讓我很快痊癒，健康地回到我所深愛的球場上。」

他又感言，「這次患病的經歷讓我更加珍惜生活中的所有點點滴滴，不管我今後的職業生涯在哪度過，為了我愛的人和愛我的人，我都會更加努力快樂地打球。」

今年6月林書豪宣布重返中國賽場，在微博發文表示會重返北京首鋼。​（林書豪微博）

林書豪2019/20球季在CBA北京首鋼效力一季，他在比賽期間多次被對手針對防守，更多次被打至血流披面。一年後嘗試回到美國「尋夢」，可惜得不到任何NBA球隊青睞，終在今年6月宣布重返中國賽場。

當時他在微博發文稱：「北京首鋼，我回來了！球迷們我們很快就見面了❤️ ​​​​」，不料在美國飛抵中國後，隔離期間被驗出確診，球季未展開已落筆打三更。

林書豪G.League生涯告一段落 回歸NBA仍前途未卜

【林書豪曾為重返NBA全力備戰】（按圖放大）

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