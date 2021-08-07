新冠疫苗｜累計346萬人打至少一針　11人因副作用送院

踏入疫苗接種計劃第163日，在680萬名合資格接種疫苗人士中，至今已有一半人已接種最少一劑疫苗，至今累計有346萬人接種第一劑疫苗。今日（7日）共有約6.45萬人接種疫苗，另有約2.1萬人預約接種。

過去24小時，共有11宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

本港至今共有3,463,800人已接種一劑疫苗，當中約六成人接種復必泰疫苗、有2,119,000人，而接種科興的有1,344,800人。至於已打齊兩劑疫苗的有2,660,800人。

預約接種人數下跌

截至今日下午8時的過去24小時，共有約64,500人接種了疫苗和約21,900人預約了接種時間。當中接種第一劑的有29,600人，打首劑復必泰疫苗的有19,900人，而首劑科興的有9,700人。至於接種第二劑復必泰疫苗有25,800人，有9,100人接種科興。而預約接種人數為21,900，較周五數字略跌；預約人數於8月3日高達5萬人後，自8月4日起開始下跌。

截至今日零時零分，過去24小時共有11宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中7人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

